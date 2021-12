Ousmane Sonko…Sa haine envers Macky tue son véritable combat

Il est rare de passer en revue l’actualité nationale sans voir des nouvelles d’Ousmane Sonko défiler. Il est désormais devenu la nouvelle attraction des médias. Chose que la coalition Yewwi Askan Wi a bien compris. Au sein de cette coalition, aucun point de presse ne se fait sans la présence du leader du parti des patriotes du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef). Et tous les sujets évoqués par le député accusé de viol gravitent autour de la personne du président Macky Sall et son régime. Cette fixette de Sonko n’échappe plus aux analystes politiques qui pensent que Sonko perd son sang-froid.

Si Macky Sall quittait la politique, Ousmane Sonko et Cie n’auraient sûrement plus rien à dire. Tout le programme de l’opposition tourne autour de Macky Sall. Elle ne peut pas faire de sorties médiatiques sans s’en prendre au locataire du Palais et l’accuser de tous les péchés d’Israël. Le leader de Pastef dirige ce contingent de la mort. Au final Sonko semble avoir perdu son sang-froid face à Macky.

Depuis qu’il est devenu un élément incontesté, il n’est plus ce jeune fougueux avec des programmes ambitieux. Désormais, il est devenu un petit politicien qui s’agrippe au petit détail sur Macky pour communiquer. S’il suit cette voie, il va indéniablement décevoir tous ces jeunes qui le vénèrent.

Lors du point de presse de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko déclarait qu’ils (les membres de Yewwi) n’accepteraient plus de se faire divertir par le pouvoir. Mais malheureusement, ils sont sous la botte de Macky et existent grâce à lui. Il suffit juste que le chef de l’Etat dise ou fasse quelque chose pour que le leader de Pastef et ses sbires réagissent. La preuve Sonko a parlé du Tweet de Macky sur le « Ceebu Djen » classé comme patrimoine mondial. Pourtant ledit tweet n’a rien d’extraordinaire à part narguer l’opposition qui prend Macky au mot.

La haine rend idiot. Et la haine de Sonko envers Macky est en train de lui faire perdre la raison. La gastronomie occupe une place très importante dans le tourisme d’un pays. Cette distinction pourrait booster l’économie touristique fortement touchée par la pandémie de Covid-19. Cette sortie de Sonko n’est pas digne de celui qui veut être le prochain président d’un pays.

Mais en agissant de la sorte Sonko agit pour Macky Sall. Les sorties qu’il enchaine ne font que montrer sa haine envers Macky. Et augmenter la côte de popularité du chef de l’Etat chez les personnes qui l’écoutent. Sonko a beaucoup de partisans virtuels qui pullulent dans les réseaux sociaux. D’ailleurs ce n’est pas un hasard s’il se voit déjà comme le prochain président. Car ils pensent que toute ces personnes qui le défendent sur le net vont voter pour lui.

Ousmane Sonko est devenu un idiot médiatique. Il communique très souvent sur l’actualité. Mais il refuse toujours de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Il se contente juste de communiqués ou de déclarations lors des rencontres de Yewwi Askan Wi ou sur sa chaine YouTube. Des sorties qui sont vraisemblablement au bénéfice de Macky Sall. A force de se croire plus malin, il est devenu un leader « bête » obsédé par le pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru