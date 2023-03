Pont Famara Ibrahima Sagna : Innocence Ntap Ndiaye remercie Macky Sall

INAUGURATION DU PONT DE MARSASSOUM DU NOM DU PRESIDENT FAMARA IBRAHIMA SAGNA : MADAME INNOCENCE NTAP NDIAYE TRES RECONNAISSANTE DU PRESIDENT MACKY SALL

Madame la Présidente du Haut conseil du dialogue social présentement en séjour à Sédhiou s’est confiée à la Presse après l’inauguration du Pont baptisé Famara Ibrahima Sagna. Une haute autorité de l’Etat plusieurs fois ministre et Président honoraire du Conseil économique social et environnemental. Une personnalité politique toujours au service de son pays.

Le Pont du Diassing à Marsassoum dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2018 vient d’être inauguré par Monsieur le Président de la République Macky Sall qui selon Madame Innocence Ntap vient encore une fois de démontrer toute l’attention qu’il porte à la Casamance naturelle mais en même temps toute l’affection que le Chef de l’Etat porte à l’endroit du doyen Famara Ibrahima Sagna, une personnalité pétrie de qualités humaines.

Dans le cadre du programme spécial de désenclavement, le Pont de Marsassoum va sans aucun doute soulager les populations du Pakao et environs. D’un montant de 20 milliards ce pont s’étend sur 5,5 km de routes de raccordement et se situe à 55 kms à l’Ouest de la Commune de Sédhiou. L’infrastructure a été construite aux normes standards. Elle possède 12 travées et 5500 mètres de linéaire de routes d’accès.

Des caractéristiques dont se félicite Madame la Présidente du Haut conseil du dialogue social qui n’a pas manqué de rappeler les relations amicales et très cordiales qui unissaient le Président Famara Ibrahima Sagna et son défunt père le Colonel Ntap.

Et Madame Innocence Ntap Ndiaye de réitérer toute l’importance que revêt cet acte de haute portée symbolique de Monsieur le Président de la République de donner le nom du Pont de Marsassoum à un digne fils du Sénégal originaire de la Casamance.

En effet il y’a quelques semaines à Ziguinchor, Madame Innocence devant plusieurs jeunes à l’occasion d’une cérémonie culturelle donnait en exemple le doyen Famara Ibrahima Sagna qui doit servir de modèle à la nouvelle génération. Une personnalité politique qui force le respect à travers son implication pour la Paix et la concorde au Sénégal

Et Madame la Présidente du Haut conseil du dialogue social de conclure « tous les fils du Sénégal en général et de la Casamance en particulier expriment à travers ma modeste personne nos remerciements à Monsieur le Président de la République qui par ce geste qu’il vient de faire à Sédhiou en donnant le nom du Pont de Marsassoum à l’immortel Famara Ibrahima Sagna. Vivement le Sénégal de tous et pour tous »

Cellule de communication du Haut Conseil du dialogue social (HCDS)