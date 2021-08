Poste : Bibi Baldé commande du mobilier de bureau d’une valeur de 79.967.200 F CFA

La Sn La Poste a prévu dans son budget des fonds afin de financer le marché relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels de froid en deux lots, rapporte Les Echos dans sa livraison du jour. A l’issus de l’évaluation des offres, l’autorité contractante a attribué provisoirement le lot 2 du marché à l’entreprise Desk Office pour un montant de 79 967 200 F CFA TTC.

Suite à la notification du rejet de leurs offres et publication de l’avis d’attribution provisoire, les sociétés Officina et Oumou Group ont chacune saisi l’autorité contractante de recours gracieux portant sur le lot 2. Après suspension de la procédure de passation dudit marché et transmission des documents nécessaires à l’instruction des recours, le Crd a ordonné l’annulation de l’attribution provisoire ainsi que la reprise de l’évaluation des offres portant sur le lot susvisé.

Après réévaluation, les services de Abdoulaye Bibi Baldé ont réattribué le lot 2 à l’entreprise Desk Office et les requérants, informés du rejet de leurs offres, ont introduit à nouveau des recours gracieux, renseigne Les Echos. Une fois de plus, le Crd a ordonné la suspension de la procédure de passation dudit marché et demandé à l’autorité contractante la transmission des documents nécessaires à l’instruction.

Après examen, l’Armp qui a ordonné la jonction des recours pour statuer par une seule et même décision, constate que la société Officina a produit une attestation de bonne exécution délivrée par l’Adie sans joindre la copie du marché y référent. Elle constate par ailleurs que cette dernière a produit une attestation de paiement de redevance du 20 février 2020 de l’Armp prouvant qu’elle est en règle avec la redevance de régulation au titre de la gestion 2019.

Sur ce, les services d’Abdoulaye Bibi Baldé, en application de l’article 44 du code des marchés publics, ont saisi la société Officina d’une demande de complément de dossier pour la production de la copie du marché et de l’attestation de redevance de l’Armp au plus tard de 15 mars 2021.

Mais officina n’a jamais produit lesdits documents à date échue. C’est ainsi que le rejet de son offre a été acté par l’Artp par l’Armp.