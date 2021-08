L’ARMP casse un marché de 5 milliards du ministère du Tourisme

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a cassé un marché du ministère du Tourisme relatif aux travaux de réhabilitation de l’aéroport de Cap Skirring. Selon Libération qui donne l’information, il s’agit d’un marché scindé en deux lots.

D’un montant total de 5,4 milliards, il a été attribué au groupement Mce Sa/Dimat Bat and Sa pour 4.514.165.473 Fcfa (lot 1) et 953.371257 Fcfa (lot2). Mais, non satisfaits de la décision du ministère du Tourisme, Rebotech et Sotracom qui avaient postulé, ont déposé un recours à l’ARMP qui a annulé le marché pour non-respect des procédures de passation des marchés publics.