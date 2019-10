Pour Rivaldo, « Neymar doit quitter le PSG »

L’ancien international brésilien Rivaldo estime que Neymar « a fait une erreur » en signant au PSG et qu’il doit quitter le club de la capitale pour devenir le meilleur joueur du monde.

Il y a quelques jours, Rivaldo conseillait à Kylian Mbappé de quitter le PSG et de rejoindre sans trop tarder « une équipe espagnole ou anglaise afin de confirmer qu’il est l’héritier de (Lionel) Messi ou de (Cristiano) Ronaldo ». Car, confiait-il à Betfair, « la Ligue 1 est clairement inférieure en termes de niveau par rapport aux deux autres championnats ». Mais le jeune attaquant français n’est, selon lui, pas le seul à devoir fuir le club de la capitale.

A ses yeux, Neymar aussi devrait plier bagage. Ce d’ailleurs qu’il a voulu faire cet été en tentant de forcer son retour au Camp Nou. « Je pense qu’il doit partir, lâche l’ancien international brésilien, interrogé par Fox Sports. C’est pour ça qu’il voulait à tout prix s’en aller à l’intersaison, parce qu’il sait que c’est dur (d’être le meilleur joueur du monde). Le PSG est un grand club, mais il n’est pas du niveau de Neymar, pour faire de lui la star. »

« Au niveau mondial, tout le monde ne parle que du FC Barcelone, du Real Madrid et de quelques autres grands clubs en Angleterre ou en Allemagne. Il doit aller dans un club qui a plus d’histoire en Ligue des champions pour la gagner, estime l’ex-Barcelonais. Pour moi c’est clair, s’il remporte la Ligue des champions et devient champion du monde, ce sera plus simple pour lui de devenir le meilleur joueur du monde. » Logique.

« Il sait qu’il a fait une erreur »

Et Rivaldo de prendre l’exemple de Ronaldinho, qui a pris une toute autre dimension après son départ du Paris Saint-Germain pour le Barça. « Il doit faire comme Ronaldinho, dit-il. Après, nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Je pense que Neymar en a fait une mais il n’a que 27 ans, il a encore le temps et beaucoup de choses devant lui. Il a failli partir cette année et je pense qu’il partira lors du prochain mercato. »

Encore faut-il qu’un club verse au PSG la somme qu’il réclame, à savoir au moins les 222 millions d’euros investis en 2017. Cela pourrait-il être le Real Madrid ? « Ce serait dur pour Barcelone, mais il est parti de là-bas et si un club comme le Real était intéressé, je suis sûr qu’il irait. Les supporters du Barça seraient évidemment très déçus, mais c’est un professionnel, il sait qu’il doit quitter le PSG et qu’il a fait une erreur. »