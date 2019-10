Un bébé, âgé de 20 mois, a été admis vendredi dans un hôpital de Coweta County, au sud-est d’Atlanta, aux Etats-Unis.

La mère de l’enfant a expliqué que son fils avait chuté lors d’un saut de trampoline. Mais les médecins n’ont pas cru une seconde en sa version des faits.

Car la cavité abdominale du petit était remplie de sang, ses poumons remplis de liquide et sa mâchoire était fracturée. De plus son visage et son corps étaient recouverts de coupures et ecchymoses.

Des blessures totalement incompatibles avec la version de la chute.

La victime a été transférée dans l’hôpital spécialisé pour enfant, d’Atlanta, où il est décédé des suites de ses blessures.

Quant à Trinity, la mère âgée de 23 ans, elle a été inculpée de meurtre et placée en détention.

Elle a avoué aux enquêteurs qu’elle avait battu son enfant parce que celui-ci avait sali sa couche.