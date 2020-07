Pourquoi Macky doit virer le ministre de la Justice…Voici les raisons

La justice dans la tourmente : Les raisons pour le Président de la République Macky Sall de démettre le ministre Me El Hadj Malick Sall

Le secteur de la justice est dans la tourmente. Depuis plusieurs jours, les travailleurs de la justice sont en grève. Ce qui n’est pas sans causer des dysfonctionnements. Les procès ont du mal à se tenir et beaucoup de Sénégalais ont du mal à trouver des pièces comme des certificats de nationalité ou de casiers judiciaires devant les juridictions. Les greffiers, secrétaires de justice et autres ont du mal à se faire entendre sur certaines de leurs revendications légitimes, mais aussi justes.

Depuis qu’il est ministre de la Justice, Me El Hadj Malick Sall ne veut entendre raison et refuse toutes négociations avec le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) qui réclame de meilleures conditions de travail. Plusieurs ministres de la Justice sont passés au Sénégal. Le secteur a connu de nombreuses tourmentes. Sous Me El Hadj Malick Sall, les problèmes s’accentuent. Me Sall est un ministre peu disposé aux négociations. Jamais, le secteur de la justice n’a été aussi paralysé au Sénégal.

Il n’y a pas que les greffiers et autres secrétaires de justice à être mécontents. A cause de l’incompétence du ministre, c’est la grogne dans d’autres segments de la justice, notamment dans le rang des magistrats, des avocats et des notaires. Concernant les notaires, le quotidien Enquête note que par la faute du ministre de la Justice, le Président de la République Macky Sall a été obligé de reculer sur une de ses décisions prises en réunion du Conseil des ministres.

Le Chef de l’Etat Macky Sall s’est vu induit en erreur par son ministre. Cela devient trop pour Me El Hadj Malick Sall qui est en train de mettre tout notre système judiciaire en péril.

Au nom de quoi, il se permet de fouler aux pieds les droits des travailleurs ?

Le Sénégal peut-il se payer le luxe de voir son système judiciaire être dans le dysfonctionnement total par la faute d’un seul ministre qui se distingue par son incompétence.

A n’en pas douter. Une seule décision s’impose. Pour que le secteur de la justice retrouve son fonctionnement normal et que les acteurs retrouvent la sérénité, le Président de la République Macky Sall doit nous débarrasser de son ministre El Hadj Malick Sall.

La rédaction de Xibaaru