Sa maison cambriolé…Ribéry veut quitter l’Italie

Un an seulement après son arrivée, Franck Ribéry pourrait déjà quitter la Fiorentina. L’ailier français a très mal vécu le cambriolage de son domicile, ce week-end, et réfléchit sérieusement à mettre les voiles.

«Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être» , a lâché l’ancien joueur du Bayern Munich sur les réseaux sociaux, rapporte Maxifoot.