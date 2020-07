Guy Marius Sagna : « Moustapha Cissé Lô n’est pas exclu de l’APR car… »

Le problème du président Macky Sall et de l’APR ce ne sont pas les insultes de Cissé Lô mais le fait que ses insultes visent aujourd’hui le président et son épouse. Disons-le clairement, Moustapha Cissé Lô n’est pas exclu de l’APR car il a insulté. Il est exclu de l’APR car il attaque et fait des révélations contre le président Macky Sall et l’APR.