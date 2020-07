Covid-19 : Des chercheurs alertent sur la transmission du virus dans l’air

L’hypothèse d’une transmission du coronavirus dans l’air revient sur le devant de la scène. Dans une lettre ouverte à paraître dans le New York Times, 239 chercheurs, issus de 32 pays, alertent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la transmission du coronavirus dans l’air. Au-delà de la transmission du virus via de grosses gouttelettes émises lors d’un éternuement, la contamination serait aussi possible par l’intermédiaire de légers aérosols, en suspension dans l’air et capables de traverser une pièce.