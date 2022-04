Pourquoi Macky protège ces 3 ministres à scandales…

En 2014, le Président Macky Sall, depuis les Etats-Unis, avouait avoir mis sous le coude des dossiers de justice concernant des dignitaires de l’ancien régime. Mais aujourd’hui, le président Macky protège des responsables qui depuis leur nomination traînent des boulets au point de reléguer au second plan ses réalisations. Macky ne protège pas ses ministres mais il tue ses propres réalisations et assombrit son bilan.

Macky est-il un président qui privilégie le parti au détriment de la patrie ? Ce n’est plus le coude qu’il pose sur les dossiers mais un bulldozer. Plusieurs ministres de son gouvernement sont des personnages qui reviennent très souvent dans les rubriques de faits divers. Mais in fine, ils sont toujours dans le gouvernement en attendant de commettre d’autres écarts. Ils sont trois ministres habitués des faits : Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdou Karim SALL, du département de l’Environnement et du Développement durable et Cheikh Oumar ANNE, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation…

Le rapport de L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) 2014-2015 avait épinglé le ministre Cheikh Oumar Anne alors DG du COUD, sur des détournements avérés. L’OFNAC avait proposé qu’il soit relevé, interdit de toute position publique et poursuivi. Ensuite, il y a eu une autre dénonciation à à l’OFNAC signalant que le DG prélevait 150 millions par mois du COUD. La présidente de l’OFNAC à l’époque, Nafi Ngom était sur le point d’ouvrir une seconde enquête lorsqu’elle a été limogée…A-t-elle été limogée pour protéger le DG du COUD qui a même eu une promotion en devenant ministre…

Au Sénégal, plusieurs activistes ont appelé à la démission du ministre de l’environnement Abdou Karim Sall après la mort de deux espèces protégées au cours du transfert de six gazelles Oryx dans une réserve privée…celle du ministre en question. Dans un communiqué, le ministère a admis le transfert de six gazelles oryx et la mort de deux d’entre elles mais n’a pas nié le fait que la réserve privée lui appartienne. Si c’était dans une démocratie normale, ce ministre aurait dû déposer sa démission. Mais il est encore présent dansle gouvernement et gravit des échelons dans son parti. Il vient même d’être élu maire sous la bannière de la coalition au pouvoir…

celui qui traîne beaucoup plus de scandales est le ministre de la santé. De la mauvaise gestion de la pandémie Covid 19 à la gestion catastrophique des hôpitaux publics, le ministre de la santé et de l’Action sociale continue d’allonger la longue liste des victimes de son département.

« Un incendie a causé la mort de 4 bébés le 24 avril 2021, à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Linguère. Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui s’est rendu sur les lieux le jour du drame, a annoncé que les responsabilités seront situées ». Le ministre de la santé cherche des coupables tout en oubliant qu’il est le premier maillon de la chaine de responsabilité.

« Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a ouvert une enquête administrative à l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, mardi, dans le but d’élucider les circonstances du décès en couches d’Astou Sokhna ». Des enquêtes du ministère de la santé et de l’action qui débouchent sur l’impunité. Jamais de hauts responsables n’on été inquiétés par les enquêtes parce que les rapports finissent dans les broyeurs de papier…

L’impunité de ces ministres alimentent les débats sur l’impartialité du président de la république. Même si le président affiche un bilan reluisant avec des infrastructures modernes, les scandales de son gouvernement entachent son bilan. A la veille des Législatives, le président de la République doit montrer son impartialité pour bénéficier de la confiance de ses électeurs…le limogeage du ministre de la Santé est une demande sociale.

