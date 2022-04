Sonko, Khaf et Yaw déjouent les pièges de Macky et foncent vers…

Comment Yewwi Askan Wi évite les pièges du « Macky » avant les législatives

Une des coalitions les plus controversées, Yewwi Askan Wi (YAW), a réussi à prendre ses marques dans le landerneau politique. Composée de grands noms de l’opposition, comme Khalifa Sall, le doyen Habib Sy ou encore Ousmane Sonko, YAW est devenue la première force qui s’oppose au régime de Macky Sall. D’ailleurs cette coalition lancée par le marabout Serigne Moustapha Sy veut imposer la cohabitation à l’Assemblée nationale. Tâche qui ne sera pas de tout repos. Yewwi a réussi à dévier tous les obstacles et continue d’éviter tous les pièges qui sont devant elle.

Personne n’aurait cru que Yewwi Askan Wi (YAW) serait encore d’actualité après les élections Locales. Malgré les pronostics d’une mort imminente après les élections du 23 janvier 2022, Khalifa Sall et Cie ont tenu bon. Après avoir eu des scores mémorables aux élections locales, les leaders de YAW ont déjoué un bon nombre de pièges venant de leurs adversaires. Le premier est sans nul doute celui de voir les maires nouvellement élus être victimes de leur manque d’expérience.

Et c’est Ahmed Aidara qui en a payé le prix fort à Guédiawaye. Pour éviter de telle situation, Yewwi avait envoyé tous ses élus à l’école de la formation. Du 8 au 10 avril 2022, était organisé un séminaire sur la gestion des collectivités territoriales, à l’attention des élus de Yewwi Askan wi. Une rencontre qui a permis de doter les novices d’outils adéquats pour remplir pleinement leurs missions. Mais aussi d’éviter les embuscades des gens du « Macky » qui sont là pour les faire tomber.

Yewwi, qui semble avoir gagné en maturité, est sur les pas du président et de son gouvernement. Pour arriver à leur fin, Déthié Fall et ses camarades ont mis de côté leur pulsion juvénile. Désormais ils semblent profiter de l’expérience des doyens de leur coalition. Sinon Yewwi Askan Wi allait suivre le leader du parti des Patriotes pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) dans sa folie de faire participer Khalifa Sall aux élections législatives. Cela aurait pu permettre à Benno de faire invalider leur liste.

Cette fois-ci Yewwi a joué la carte de l’intelligence. Les vieux coachs (Khalifa Sall, Malick Gakou et Habib Sy) y sont sûrement pour quelque chose. Car dans cette coalition, les jeunes ne réfléchissent que par la force des muscles et non du cerveau. Mais désormais au sein de YAW, on réfléchit pour battre Macky Sall, l’as de la politique sénégalaise. Et dans ce combat, tout se jouera aux législatives. Mais il faut d’abord avoir le nombre de parrains nécessaires pour participer à ses joutes électorales.

Et cela Yewwi Askan Wi le fait à la perfection. La coalition est au coude à coude avec Benno Bokk Yakaar sur le terrain. Ces deux coalitions sont en train de rafler tous les parrainages. Les autres risquent de tomber sur des miettes. Pourtant YAW fait partie des anti-parrainages. Mais les leaders de cette coalition n’ont pas été « bêtes » au point de ne pas se lancer dans la collecte. D’ailleurs dans la commune de Mbao par exemple, les membres de Pastef ont été les premiers à se lancer sur le terrain à la recherche de leur fameux sésame.

Après analyse de tous ces éléments, on peut désormais être sûr que Yewwi Askan Wi (YAW) sera un véritable problème pour Macky Sall aux législatives. Adoubé par les jeunes, cette coalition est prête à tout pour faire changer la donne à l’Assemblée nationale. Alors le “lion” de Benno Bokk Yakaar a intérêt à sortir de son sommeil s’il ne veut pas se retrouver dans la même situation que son voisin gambien.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru