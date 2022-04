Le jeune maçon percute à moto une gazelle et meurt, l’animal aussi…

L’histoire se passe en Côte d’ivoire…Boni Marius, originaire d’Agoua, village situé à 14 kilomètres de M’batto est décédé dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 avril 2022, après avoir percuté à moto une gazelle.

Les populations d’Agoua, village situé à 14 kilomètres de M’batto, ville du centre-est de la Côte d’Ivoire, dans la Région du Moronou, sont encore sous le choc du décès tragique de Boni Marius, tué dans un accident de la circulation, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 avril 2022.

En effet, ce jeune homme de 30 ans, qui exerce dans le bâtiment en qualité de maçon, a perdu la vie nuitamment dans un accident de moto avec une gazelle.

L’accident s’est produit sur l’axe Angamankro-Agoua

Selon nos sources, le jeune maçon originaire d’Agoua, revenait de M’batto le jour du drame. Roulait-il à vive allure ? Une chose est certaine, sur l’axe Angamankro-Agoua, sa vie va brusquement s’arrêter entre 22 heures et 23 heures.

En effet, sur cet axe, une gazelle surgit de la brousse et tente de traverser la route. Malheureusement, Boni Marius arrive au mauvais moment au mauvais endroit. Le choc est donc inévitable. Il est projeté sur plusieurs mètres. L’animal touché de plein fouet meurt. Le jeune maçon est également tué.

Le choc est terrible à la vue du jeune maçon étendu, sans vie

Plus tard, la triste nouvelle parvient aux populations d’Agoua et des autres villages environnants. Les parents de Boni Marius et des villageois se déportent sur les lieux. Le choc est terrible à la vue du jeune maçon étendu, sans vie. Par la suite, le corps du malheureux a été enlevé et conservé à la morgue.

Comme une trainée de poudre, la nouvelle s’est répandue dans toute la Région du Moronou et suscite actuellement des supputations de toutes sortes. La majorité des populations pensent que le décès accidentel du jeune maçon n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire.

Des personnes sont convaincues que des sorciers sont à la base de sa disparition tragique

Elles sont convaincues que des sorciers sont à la base de la mort du jeune Boni et qu’un membre de la confrérie s’est transformé en gazelle pour provoquer sciemment l’accident qui lui a coûté la vie.

