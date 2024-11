Pr Kitane : « C’est maintenant que commence la vraie lutte contre l’imposture »

Les Sénégalais ont choisi la confirmation (Par Alassane Kitane)

Respect et considération au peuple sénégalais, surtout à ceux qui ont accompli leur devoir citoyen. Le temps est maintenant au travail. Ceux qui ont promis aux Sénégalais des changements n’ont plus d’alibi. Point d’alibi !

La rhétorique sur le bilan du régime passé ne plus prospérer : les actes départageront ceux qui croient à ce fameux projet et ceux qui, comme moi, sont plus que jamais persuadés que c’est un vilain mensonge. Que Dieu fasse que je sois dans l’erreur et l’illusion !

Quant aux perdants, la meilleure maxime est à mon avis : respecter le choix des Sénégalais, se remettre en cause et s’efforcer à montrer à ces sénégalais qui ont voté la confirmation qu’il y a mille fois mieux. La démocratie ne garantit pas la victoire aux meilleurs, pire, elle permet la promotion des médiocres et des grands menteurs. Ça n’a rien de nouveau. Ceux qui croient à l’excellence, à la vérité et à la vertu ne peuvent pas souffrir de perdre le suffrage des électeurs. Il suffit simplement de regarder nos lieux de travail, nos quartiers, nos villages, nos moyens de transport en commun, notre rapport avec le bien public pour savoir quel type de peuple nous avons. Si la majorité des Sénégalais étaient vertueux, nos rues ne seraient pas occupées de façon si anarchique, nos écoles ne seraient pas transformées en tribune politique et en lieu se rackette, nos lieux de culte ne seraient pas transformés en lieu de propagande, nos marchés ne seraient pas aussi sales, nos élèves ne feraient pas de la tricherie un droit.

C’est donc maintenant que commence la vraie lutte contre l’imposture .

Alassane K. KITANE