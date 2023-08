Pr Kitane : « il y a trop d’agitation et d’imposture dans ce pays »

ARCHEOLOGIE D’UNE AGITATION

L’agitation extrême peut avoir des motivations occultes et très sournoises. La plupart du temps, elle est motivée par un désir se prémunir contre la disgrâce, d’anticiper sur la désillusion universelle. Transformer la défaite en victoire, la honte en couronnement est la plus vieille stratégie utilisée par les populistes, les nazis et leurs partisans. Cette agitation, cette grande mobilisation pour ne pas reconnaître ou dire la vérité cache une gêne ontologique d’une catégorie de personnes : ceux qui veulent toujours avoir raison comme dirait Schopenhauer.

Les hommes cherchent parfois à se dribbler eux-mêmes, à se mentir pour échapper aux châtiments permanents de leur conscience. Ce bricolage de la paix qu’on veut nous imposer aux dépens de la vérité et de la justice obéit à une logique de fuite de soi, de refus de reconnaitre ses fautes, de se présenter tout nu devant le tribunal sans appel de sa conscience. D’une manière générale nous sommes tous des contumax, si l’étymologie de ce mot est vraie. Le contumax (dérivé de contumacia) en latin désigne celui qui, parce qu’il est orgueilleux, hautain, arrogant, fier, refuse de comparaître, de se soumettre à la loi.

Nous sommes probablement un peuple de contumax parce que nous n’aimons pas nous voir tels que nous sommes. Le recours intempérant à la magie, le fanatisme, le fatalisme et le mensonge effréné ne sont que formes de contumace : nous cherchons toujours à nous dérober face à la redevabilité et à nos responsabilités. Il faut arrêter la mascarade maintenant, on ne bâtit pas une démocratie en dehors de l’État de droit, or le chantage a pour finalité de dissoudre l’État de droit.

Je vois déjà les émeutiers de l’esprit accourir pour me rétorquer qu’il n’existe pas d’Etat de droit, que face à des lois et donc à une justice injuste ou arbitraire, on peut légitimement se rebeller contre l’ordre. Alors faites-le si vous en avez la certitude et les moyens. Car telle n’est pas ma conviction. Imaginons si chaque citoyen pouvait décider que telle loi ou telle Justice est illégitime, donc je ne vais pas m’y soumettre ! Les notions de loi et de justice tomberaient en désuétude, la société retournerait à l’état de nature.

Le premier devoir du citoyen qui n’est pas d’accord avec une loi ou une justice qui sont illégitimes, c’est d’user des moyens légaux, prévus dans le cas d’espèces au lieu de chercher à se faire justice en dehors de la loi. Si chacun se fait justice, le contrat social qui nous lie et nous maintient comme peuple est dissous et nous retournons à l’état de nature.

Il y a trop d’imposture dans ce pays. A l’approche de chaque élection des groupes de pression apparaissent comme des champignons, créent ou parrainent la tension et nous empêchent finalement de faire un choix lucide dans la quiétude. Tout le monde prétexte de la bonne gouvernance, de la sacralité de la liberté, de la défense des opposants, mais c’est généralement pipé à l’avance. C’est même un jeu de dupes qui permet à certains caciques et à certaines organisations d’être dans l’antichambre de la république et de vivre par un va-et-vient pseudo pacificateur de l’espace public. Il faut arrêter cette imposture : la république et la démocratie ont suffisamment de ressources et de ressorts pour amortir ses difficultés.

Il est temps qu’on se pose une question un peu Nietzschéenne : cette abondance de sociétés civiles n’est-elle pas finalement la cause de la minorité de notre démocratie ? Dans les démocraties majeures, l’activisme d’une société civile comme la nôtre serait une aberration. Il y a quelque chose qui cloche et il faut qu’on en parle. Ce n’est pas parce qu’on est de la société civile qu’on est impartial ; ce n’est pas parce qu’on se réclame de la société civile qu’on est plus vertueux que les politiques.

Alassane K. KITANE