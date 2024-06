Pr Kitane : «L’insolence, la seule faculté dont est nanti la plus vile créature»

L’insolence, la seule faculté dont est nanti la plus vile créature : le ver de terre. (Par Alassane Kitane)

Le ver de terre est tellement insolent qu’il se replie sur lui-même pour faire semblant de ne pas voir l’immensité de l’univers. Il se recroqueville sur lui-même pour occulter son extrême fragilité. Il n’a aucun moyen de défense, c’est pourquoi il prend cette absence de moyen de défense comme sa défense.

L’insolence n’est que l’autre nom de l’ignorance. L’arrogance cache toujours une carence. La culpabilité peut être occultée au monde entier, mais pas à la conscience du coupable. Le remords pousse parfois au suicide, mais le suicide dont je parle ici est plutôt sympathique : ma tày, fàalewuma kenn, etc. Ce genre de discours est le soupir d’une conscience étouffée par le feu du remords et qui cherche à se défouler sur le monde extérieur.

J’ai toujours trouvé ridicule et louche la manie à évoquer sa naissance et son ascendance dans un débat, car même le porc est bien né car il est issu de porcs. La plupart des gens se réfugient derrière la grossièreté pour ne pas souffrir la contradiction. C’est, en effet, un signe de dérèglement de l’esprit que de prétendre avoir le privilège d’être écouté et regardé sans avoir l’obligeance de faire autant avec les autres. C’est une grande tare de l’esprit que de diaboliser les joutes où on sort défait et humilié par incompétence.

L’adage qui dit que « le charisme, c’est avoir l’humilité d’écouter les autres » devrait être expliqué à ce monsieur. Le nouveau directeur de la RTS se croit subitement nanti de plus d’être que les Sénégalais au point d’insulter de façon ordurière ses détracteurs comme s’il était un saint, voire un dieu. C’est quoi cette façon sabreuse de parler à ses concitoyens ? Cette allergie à la critique ne révèle qu’une seule chose : l’incapacité à faire face à ses adversaires dans un échange discursif. Cette posture belliqueuse et insolente prouve également que certaines nominations sont tout bonnement du copinage.

Vos propos d’hier vous seront constamment rappelés : on peut tout refuser ou prendre à un homme sauf le souvenir, la capacité à faire revenir le passé dans le champ de sa conscience. On ne peut se prévaloir d’un droit qu’on ne reconnait pas aux autres : le tenter, c’est prouver qu’on est dans une dynamique d’imposture permanente. On peut tromper le peuple, mentir à toute l’humanité, manipuler les esprits fragiles et surfer sur les mécontentements et les rancœurs du peuple pour se faire une place au soleil. Nul ne peut en revanche dissuader les individus de faire usage de leur liberté intérieure et de comparer les discours d’hier à ceux d’aujourd’hui. Vous avez imposé au peuple des mensonges et une surenchère ; sachant maintenant que ça ne peut pas prospérer indéfiniment, vous faites dans l’intimidation et le chantage. Personne n’est dupe, et aucune fonction n’élève une canaille à la dignité d’un saint.

Alassane K KITANE