Préavis de grève : Les revendications d’And Gueusseum

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) AND GUEUSSEUM constate, pour le déplorer, l’immobilisme du Gouvernement et l’inertie du Ministère de la Santé et de l’Action sociale quant à la signature du protocole d’accords Gouvernement-AND GUEUSSEUM à la suite des négociations ministérielles sectorielles entamées depuis le 21 mai 21 et qui ont connu leur épilogue à la veille des élections municipales avec des accords enregistrés sur plusieurs points de la plateforme minimale déposée le 12 mars 2021.

Ce statu quo inacceptable, inadmissible n’ayant de notre point de vue aucune justification technique ou républicaine nous amène à commencer à douter de la bonne foi de nos interlocuteurs malgré la réception de signaux forts qu’ils nous ont naguère envoyés.

AND GUEUSSEUM dans l’esprit responsable et républicain qui a toujours caractérisé sa démarche et ses prises de position en toutes circonstances, a suffisamment donné du temps au temps en évitant d’en rajouter aux calvaire des populations largement éprouvées par la vie chère et les nombreuses privations liées à la pandémie de la COVID en faisant preuve de patience et de sérénité dans l’espoir de voir les actes sanctionnant l’issue de ces longues négociations.

Prenant à témoin l’opinion publique nationale et internationale et devant le favoritisme de l’Etat pour certaines catégories d’agents et la discrimination négative à l’égard des agents de la santé et de l’action sociale particulièrement les paramédicaux, parents pauvres du système de santé, AND GUEUSSEUM, étant arrivée aux confins de la limite de la patience face à un ministre des finances absent durant tout le processus de négociation et subitement prêt à satisfaire les revendications d’autres catégories d’agents du public qui ne sont pas plus méritants que ceux de la santé et de l’Action Sociale, informe du dépôt, ce mercredi 16 février 2022, de son préavis de grève couvrant la période du 16 mars au 17 septembre 2022 pour exiger du Gouvernement:

L’octroi d’une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé ; L’octroi d’une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux ; L’octroi d’une indemnité de responsabilité pour les paramédicaux ; L’octroi d’une indemnité de logement pour l’ensembles du personnel de la santé et de l’action sociale ; Le relèvement de l’indemnité de risque à 100.000 F CFA et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite ; Le relèvement à 50.000 F CFA de l’indemnité d’itinérant ; La revalorisation du traitement salarial des Conseillers en Action sociale ; La révision de l’arrêté portant répartition des ressources du Comité de Développement Sanitaire (CDS) et son relèvement à 45 % ; L’octroi de Prêts DMC et leur extension aux contractuels des EPS jouissant d’un contrat à durée indéterminée ; L’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans pour les autres catégories d’agents du ministère de la santé et de l’action sociale à l’image des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui l’ont obtenu ; Le parachèvement de la Fonction publique locale ; L’application du statut du personnel des EPS ; L’ouverture sans délai des filières de formation en master à l’ENDSS et l’érection de l’ENDSS, l’ENTSS et l’école de la Maintenance et de l’hygiène en écoles doctorales ou d’ingénieur selon la formation ; La signature du protocole d’accords SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT CL ; Le remboursement des arriérés de salaires et primes COVID 19 particulièrement pour les travailleurs des collectivités territoriales ; Le réengagement des travailleurs de la santé et de l’action sociale dans les Villes redéployés dans les communes avec l’Acte III de la décentralisation.

Enfin AND GUEUSSEUM rend le Gouvernement responsable de la détérioration du climat social dans le secteur de la santé et de l’Action Sociale à cause de ses agissements qui frisent la provocation.

C’est le lieu de manifester le soutien de AND GUEUSSEUM aux camarades de l’Union régionale du SUTSAS de Matam et à ceux du district sanitaire de Touba dont le Secrétaire général El Hadji Tidiane THIANE a été arbitrairement affecté à Fatick parce qu’ayant simplement osé diriger la nouvelle sous-section SUTSAS bannie par le nouveau Médecin-Chef dudit district en la personne du Dr Ndéye Maquette Diop NDIAYE qui ne mérite pas notre mépris.

Enfin, AND GUEUSSEUM de se réjouir de la capitulation hier, de guerre lasse, du Directeur de l’Hôpital de Ourossogui, sous la « puissance de feu » du SUTSAS contre l’arbitraire en s’engageant à rétablir dans ses droits le Camarade Amadou Lamine SANO, par ailleurs Secrétaire général de l’Union régionale du SUTSAS de Matam.