Prêche dans les médias…Alassane Kitane demande une réglémentation

De la nécessité de réglementer le prêche religieux dans les médias

Je pense que pour sauvegarder l’unité nationale et pérenniser la paix sociale, l’État devrait être plus regardant sur les contenus des programmes télé. Un nouveau cahier de charges doit être nouvellement soumis à tous les propriétaires de médias ainsi qu’à tous ceux qui veulent de nouvelles fréquences. La licence verbale, la rhapsodie religieuse, et l’« insolente ignorance » qui se prend pour une science, doivent être tues, étouffées, avant qu’elles n’embrasent le pays. Pour ce faire, des solutions existent.

Les prêcheurs doivent désormais être tenus de respecter certains principes dont le non-respect serait passible d’une peine de prison à déterminer ou d’un bannissement total de l’espace médiatique. Les confréries religieuses sont les premières à trouver leur intérêt dans la réglementation de cette anarchie, car elles sont squattées par des manœuvriers et des opportunistes qui n’ont aucune notion de la transcendance et qui font du business sur leur dos. Sans transcendance la religion devient du folklore ou une entreprise d’exploitation de la crédulité des fidèles. L’État doit reprendre son ascendant sur la société sous peine de la laisser sombrer dans l’anarchie et la dislocation.

Créer une commission d’éthique et d’éducation aux médias constituée de pédagogues, de spécialistes des médias, des personnalités religieuses connues pour leur science et leur probité et des représentants des principales familles religieuses ainsi que du clergé catholique. Cette commission aura comme mission d’établir la déontologie à laquelle souscrirait tout prêcheur sous peine d’interdiction de parler dans les médias. Par exemple : a) S’abstenir de parler directement ou indirectement de la confrérie ou de la religion d’autrui en des termes déshonorants ou avilissants. Chacun est libre de faire la promotion de sa confession sans dépasser des limites qui seront clairement définies. Exiger de chaque prêcheur qu’il donne des références écrites (tirées des livres saints ou des Livres des saints) pouvant justifier ou confirmer leurs dire. Ce sera difficile, mais pas impossible pour un pays de dialogue et d’une tradition de convivialité millénaire. b) Exiger de la presse en ligne qu’elle se donne les moyens de modérer et, de censurer au besoin, certains commentaires et s’engager à conserver dans des archives l’adresse IP de leurs auteurs. C) Réduire systématiquement les émissions de propagande et, à la place, proposer des leçons morales et des valeurs contenues dans les œuvres des fondateurs des confréries. Lutter contre la propagande religieuse agressive et insolente par le bannissement médiatique de certaines figures dont les prêches auront été observées comme diffusant la haine religieuse ou inter-confrérique. La première solution pourrait consister à exiger que les trois quarts des émissions soient consacrés à l’exégèse des Livres saints y compris dans les médias communautaires. Réduire à leur plus simple expression des célébrations religieuses dans les rues et surtout l’usage des haut-parleurs. L’usage des haut-parleurs doit être réglementé davantage, quitte à créer une police de surveillance et de répression de la pollution sonore (y compris par les lieux de culte). Formaliser davantage l’éducation religieuse dans l’école de la république et interdire systématiquement les prêches privés au sein de l’école. Les fondamentaux de la religion devraient occuper les apprenants ; et la récréation ne devrait plus être l’occasion de prestations religieuses par groupes isolés se disputant l’espace scolaire et l’audimat.

Bref, des gens plus censés que nous savent que notre société a aujourd’hui besoin davantage de médiation éthique pour éviter l’aventure dans les sentiers périlleux et escarpés du communautarisme. Car ça craint ! Nous n’avons certes pas la solution mais nous avons le droit de soulever le débat. Une nation forte est celle qui sait lire les signaux et anticiper sur les problèmes. Arrêtons de faire la politique de l’autruche ! Regardons-nous les yeux dans les yeux en ayant comme unique repère Allah pour refonder notre nation. Que Dieu protège notre pays et notre nation !

Alassane K. KITANE