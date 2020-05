L’OMS n’existe-t-elle que pour l’Afrique ?

On est forcé de croire que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou World Health Organization (WHO) en Anglais n’a d’yeux que pour le continent qu’elle considère comme l’épicentre d’un virus qui est né en Chine et qui fait des ravages en Europe et aux Etats unis. Mais l’OMS ne parle ni aux Européens et Américains qui continuent de payer un lourd tribu, mais elle s’adresse toujours aux africains avec des prédictions à dormir debout. Et cette fois c’est une prédiction en déçà de celle évoquée il y a un mois par Antonio Guterres qui avait prévu des millions de morts dans le continent…

Pour l’OMS, 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l’Afrique. Cette recherche, qui s’appuie sur la modélisation, porte sur 47 pays de la région africaine de l’Oms, soit une population totale d’un milliard d’habitants.

Il faut rappeler à l’OMS que la pandémie de Covid-19 a tué plus de 268 000 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 75 500 décès pour 1,25 million de contaminés selon les chiffres officiels. Suivent le Royaume-Uni avec 30 615 morts pour 206 715 cas, l’Italie avec 29 958 morts (215 858 cas), l’Espagne avec 26 070 morts (221 447 cas) et la France avec 25 809 morts (174 191 cas).

Avec tout cela, l’OMS ne s’adresse pas à ces pays qui sont en train de crouler sous le poids de leurs milliers de morts, mais préfère s’adresser à l’Afrique, ce continent qui vient d’avoir 2000 morts…oui 2000 morts dans tout le continent.

