Préparatifs des JOJ de Dakar : Sonko prend 40 mesures pour le succès de l’évènement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi, un Conseil interministériel dédié aux préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le Comité d’organisation des JOJ a présenté un bilan des avancées, qui a conduit à la prise de plus de 40 mesures pour assurer une organisation efficace. La Radiotélévision Sénégalaise (RTS) a été désignée comme le diffuseur principal de l’événement.

Le Conseil a pris note des progrès réalisés, notamment la finalisation des documents de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que la sélection des sites pour les compétitions et les entraînements. Le recensement des infrastructures hôtelières, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a également été effectué. Par ailleurs, des travaux de rénovation, comme ceux du stade Iba Mar DIOP et de la piscine olympique, ont démarré, et la construction d’un centre équestre à Diamniadio est en cours.

Voici le projet de relevé des décisions qu’il a pris à cet effet :

L’état des lieux du processus de préparation de l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a permis de prendre note des avancées enregistrées relatives aux points ci-après :

la finalisation des documents de planification stratégique et opérationnelle dans les délais ;

la stabilisation du programme sportif en rapport avec les Fédérations internationales ;

la sélection des sites devant accueillir les compétitions et les entraînements ;

le recensement exhaustif et la sécurisation des réceptifs hôteliers avec l’appui du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;

le démarrage effectif des travaux de rénovation (stade Iba Mar DIOP et Piscine olympique) et de construction (centre équestre de Diamniadio) ;

L’implication active des collectivités territoriales notamment de la ville de Dakar, Communes de Diamniadio et de Saly, etc. ;

la participation des écoles et universités aux activités de promotion des JOJ en coordination avec le Ministère de l’Education nationale ;

la conclusion de partenariats avec les comités nationaux olympiques : Chine, Japon, Corée et de tous les CNO africains (Kenya, Tanzanie, etc).

Au regard de l’ampleur des tâches, il a été relevé la nécessité de renforcer le dispositif de coordination entre le Comité d’Organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) et les structures gouvernementales.

Sur le plan financier, il a été noté les contributions suivantes :

Au titre de l’organisation des jeux :

l’Etat du Sénégal à hauteur de 36 milliards dont 7,5 milliards de FCFA, déjà mobilisés auxquels s’ajoutent 5,7 milliards au titre des contreparties et impenses pour travaux ;

le Comité international olympique à hauteur de 54 milliards FCFA, non encore mobilisés ;

les Fédérations internationales de Baseball et Wushu à hauteur de 1,8 milliards FCFA non

encore mobilisés ;

les revenus commerciaux et de billetterie attendus pour 3,6 milliards FCFA ;

les contributions attendues des Agences et entités internationales à hauteur de 7,5 milliards FCFA.

Au titre des travaux de rénovation des sites : – Etat du Sénégal à travers un financement AFD ;

Etat du Sénégal comme contrepartie au financement : 11,3 milliards FCFA.

A ce jour l’Etat du Sénégal a déjà mobilisé un montant global de 13,2 milliards de FCFA. A cela s’ajoute un montant de 5 milliards en cours de mobilisation, soit un total de 18, 2 milliards.

Le Conseil a pris note des villes (Dakar, Diamniadio et Saly) et des sites retenus pour les compétitions.

Le Conseil s’est félicité des initiatives en matière d’appui pour la réinsertion professionnelle des personnes impactées par les travaux, en particulier la construction de la « Maison du cuir » pour les artisans cordonniers jusque-là installés près du Stade Iba Mar Diop.

A l’issue de l’examen des défis et contraintes majeurs recensés pour la réussite de cet évènement, les décisions ci-après ont été prises.

I. AU TITRE DES INFRASTRUCTURES EE TRANSPORT, DE STATIONNEMENT ET SPORTIVES

1. Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation prendra les mesures diligentes, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, pour l’accélération des travaux déjà entamés de construction des six (06) bâtiments additionnels du Campus social de l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) ; le Ministre des forces Armées mettra à disposition le site d’hébergement de Guéréo ;

2. Le Ministre des Forces armées, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, veillera à la finalisation dans les délais, des travaux du Complexe équestre de Diamniadio et sa mise à la disposition du Comité d’Organisation pour la période nécessaire à la préparation et à l’organisation des Jeux. Les magasins de stockage d’équipements, de matériels de manutention et de moyens de transport et autres infrastructures sportives doivent également être préparés à appuyer l’organisation des JOJ.

3. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en rapport avec le Ministre chargé des Collectivités territoriales, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur veilleront à la réhabilitation des infrastructures scolaires et universitaires.

4. Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens mettra en œuvre, avec diligence, un programme de mise à niveau des axes routiers et des parkings de stationnement, en particulier sur les voies de circulation concernées par les JOJ ;

5. Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, en rapport avec le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et le Ministre des Forces armées, mettra en œuvre un Plan de Transport approprié, garantissant une bonne mobilité et la sécurité des participants et des spectateurs pendant toute la période des JOJ ;

6. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre chargé de l’Energie tiendront au plus tard le 15 novembre 2024, une réunion ad’hoc autour de la question énergétique pour évaluer de façon structurée les besoins en énergie des Jeux ;

7. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Ministre chargé de l’Emploi et toutes les parties concernées sont invités à réfléchir sur une stratégie de valorisation des infrastructures issues de l’organisation des Jeux olympiques basé sur un modèle économique favorisant l’emploi des jeunes.

II. AU TITRE DE L’HEBERGEMENT

8. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat mettront en place, en rapport avec le COJOJ, un sous-comité chargé de l’hébergement.

9. Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en rapport avec les acteurs concernés, prendra les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’hébergement hôtelier des JOJ, conformément à la Lettre de Garantie d’hébergement et à la Convention tripartie signée entre le MTA, la FOPITS et le COJOJ Dakar 2026 ;

III. AU TITRE DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

10. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en rapport avec le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique et le COJOJ, est invité à mettre sur pied une sous-commission Communication chargé de réfléchir sur la stratégie de communication des JOJ ;

11. Le Ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique, en rapport avec le Ministre de la Jeunesse, des

Sports et de la Culture et le COJOJ, est invité à :

veiller au renforcement des infrastructures de télécommunications pour répondre aux besoins de l’événement. Cela inclut l’amélioration des réseaux mobiles, l’accès à Internet haut débit dans les sites sportifs, les villages des athlètes, ainsi que dans les zones touristiques et les lieux d’hébergement ;

garantir la sécurité des infrastructures informatiques, de prévenir les cyberattaques et d’assurer que toutes les communications électroniques et les données sensibles soient protégées pendant l’événement ;

l’utilisation de technologies innovantes pendant les JOJ, telles que la réalité augmentée, les applications mobiles, et les plateformes interactives permettant aux spectateurs d’accéder à des informations en temps réel sur les compétitions. Il pourrait aussi encourager l’utilisation d’outils numériques pour améliorer l’expérience des visiteurs et des athlètes, comme les systèmes de billetterie électronique ou les applications de gestion de l’événement.

12. Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique mettra tout en œuvre pour créer les conditions d’une couverture médiatique de qualité des Jeux. A cet effet, la Radiotélévision sénégalaise (RTS) devra renforcer son capital humain, ses capacités techniques et logistiques pour remplir sa mission de diffuseur principal des Jeux Olympiques ;

13. Le Ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique, en rapport avec le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le COJOJ, est invité à étudier les modalités de partenariat avec les opérateurs de télécommunications.

IV. AU TITRE DES INFRASTRUCTURES DE SANTE

14. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, veilleront, au plus tard le 12 janvier 2025, à la conformité du Sénégal par rapport au Code Antidopage de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), notamment en mettant à disposition un siège pour l’Organisation Nationale Antidopage du Sénégal (ONADS), du personnel permanent au nombre de 03 personnes pour le début et un budget annuel de 60.000.000 F CFA pour la sensibilisation, les contrôles des sportifs (environ 70) et la formation des ITA.

15. Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en relation avec le Ministre de la Santé et de l’Action sociale prendra les dispositions idoines pour le relèvement du plateau médical de la Polyclinique de l’Université Amadou Mahtar Mbow ;

16. Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale prendra les dispositions nécessaires pour la finalisation à temps des travaux du Centre national d’Oncologie de Diamniadio, en vue de son utilisation comme hôpital officiel pour les besoins des JOJ ;

17. Le Ministre des Forces Armées prendra les mesures nécessaires pour intégrer dans le dispositif médical d’ensemble des Jeux, les établissements hospitaliers militaires, notamment, l’Hôpital principal de Dakar et l’Hôpital Militaire de Ouakam ;

V. AU TITRE DE LA SECURITE ET DE LA SURETE DES JEUX

18. Les Ministres des Forces Armées Ministre et de l’Intérieur et de la Sécurité publique, assureront les volets sécurité et sûreté des JOJ Dakar 2026 en mettant en place un programme spécial conjoint sécurité des JOJ ;

19. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et le Ministre des Finances et du Budget mettra en place un dispositif spécial de facilitation des formalités d’entrée, de séjour au Sénégal et de départ des participants aux JOJ Dakar 2026, ainsi que des équipements et matériels prévus pour les Jeux ;

VI. AU TITRE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

20. Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires prendra les dispositions pour garantir la propreté des villes d’accueil et des environnements immédiats des sites des Jeux ;

21. Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires facilitera la participation et l’implication effectives des collectivités territoriales, du mouvement navétane dans les activités sportives, culturelles et festives des Jeux ;

VII. AU TITRE DE LA MAITRISE ENERGETIQUE, DE L’ASSANISSEMENT ET DE LA DURABILITE DES JEUX

22. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Ministre chargé de l’Energie et le COJOJ sont invités à tenir une réunion ad’hoc pour faire une expression des besoins structurée en énergie des JOJ ;

23. Le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique est invité en relation avec les Ministres chargés des Transports, de l’Energie, des Sports, du Tourisme et de l’Artisanat, le COJOJ et toutes les parties prenantes, à mettre en œuvre un plan de gestion et de compensation de l’empreinte carbone des JOJ Durables, Dakar Deux mille vingt-six (JOJ/3D/26) : reboisement d’envergure, transport écologique, recyclage, consommation des produits locaux, politique de maîtrise d’énergie. Ce plan doit être assorti d’un bilan carbone post-jeux permettant d’apprécier l’évitement et la captation de carbone réalisés durant cette manifestation labélisée Jeux olympiques durables ;

24. Le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique est invité en relation avec les parties concernées, à mettre en œuvre un programme de reboisement des villes hôtes des compétitions : Dakar, Diamniadio, Saly et Mbour ;

25. Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement devra veiller à l’optimisation du fonctionnement de la station d’épuration du Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) d’une capacité de 1800 m3/jour et à l’augmentation du taux d’accès dans le pôle urbain en perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ). A cet égard, il est invité à mettre en œuvre la phase A du programme d’investissement du Pôle urbain, comprenant 12 838 mètres linéaires (ml) de réseau, pour un montant de 8 404 228 802 F CFA TTC. Le Comité d’organisation des JOJ devra intégrer son financement dans la programmation des travaux et aménagements liés à l’évènement.

26. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture mettra tout en œuvre, en rapport avec le COJOJ, pour donner aux JOJ une empreinte culturelle affirmée, en veillant particulièrement à la promotion des acteurs culturels sénégalais et africains, ainsi que celle des industries culturelles et créatives. A cet effet, un programme culturel spécial couvrant l’ouverture, le déroulement et la clôture des jeux, sur toute l’étendue du territoire national devra être mis en œuvre ;

27. Le Ministre de l’Education nationale, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en rapport avec le Comité d’Organisation, engageront des actions de mobilisation des écoles, collèges, lycées, universités et des organisations de jeunes, ainsi que des acteurs culturels, autour du Programme d’engagement des JOJ Dakar 2026, du concours de réalisation de la mascotte et du relais de la flamme olympique ;

VIII. AU TITRE DE LA PREPARATION DE LA PARTICIPATION DES ATHLETES SENEGALAIS

28. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture prendra les dispositions pour la mise en place d’un comité technique et d’un comité de pilotage de la participation des athlètes sénégalais aux JOJ ;

29. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la culture en relation avec le Ministre des Finances et du Budget veillera au financement et à la mise en œuvre correcte du programme national de préparation des athlètes sénégalais ;

IX. AU TITRE DU FINANCEMENT DES JEUX

30. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la culture, en relation avec le COJOJ et toutes les parties concernées, tiendront avant la fin du mois d’octobre 2024, une réunion de cadrage portant sur la mobilisation des ressources financières des JOJ.

31. Le Ministre des Finances et du Budget prendra les mesures pour la finalisation des procédures et la mobilisation des ressources nécessaires à l’expropriation de titres fonciers concernés par le projet de rénovation du Stade Iba Mar Diop ;

32. Le Ministre des Finances et du Budget procédera à la Sécurisation de la contribution de l’État du Sénégal, conformément aux engagements contenus dans la Lettre de Garantie Financière ;

33. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, veillera en rapport avec le CNOSS, au respect des engagements du Comité international olympique pour les JOJ Dakar 2026 ;

X. AU TITRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

34. Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation procédera à un réaménagement du calendrier universitaire en 2025/2026 et en 2026/2027 pour une mise à la disposition du Comité d’Organisation des infrastructures de l’UAM devant abriter le Village Olympique, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

35. Le Ministre de la Formation professionnelle veillera à travers ses instruments de financement et de renforcement de capacités, à la formation d’une masse critique de jeunes aux métiers liés aux JOJ, afin de promouvoir leur employabilité, mais également l’emploi décent et l’auto-emploi.

36. Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les Ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, des Finances et Budget sont invités à soumettre au Premier Ministre, au plus tard en fin octobre 2024, un acte règlementaire définissant le statut juridique du COJOJ, afin d’encadrer la mobilisation de la contribution financière de l’Etat ;

37. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en rapport avec le Ministre chargé des Collectivités territoriales, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur sont invités à veiller à une meilleure coordination avec les Communes devant abriter les JOJ et l’élargissement aux différentes collectivités sur l’étendue du territoire national.

38. Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en rapport avec le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture prendra les dispositions pour la tenue régulière de réunions interministérielles de suivi de l’organisation des JOJ Dakar 2026 et des perspectives d’après Jeux olympiques.

39. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture fera tous les mois, à compter du mois de novembre 2024, une communication en Conseil des Ministres sur l’état d’avancement de l’organisation et de la préparation des athlètes sénégalais.

40. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture veillera, en rapport avec le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, à la mobilisation de la Diplomatie d’Etat pour l’organisation des JOJ.