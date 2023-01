Présence au tribunal : Ousmane Sonko maintient le flou

Ceux qui veulent savoir si le leader de Pastef, Ousmane Sonko va assister au procès qui l’oppose à l’ex-masseuse, Adji Sarr devant la chambre criminelle dans l’affaire Sweet Beauty, doivent garder leur mal en patience. En effet, le maire de Ziguinchor, face à la presse, ce jeudi, a été interpellé par les journalistes sur la question mais il n’a pas clairement donné sa position.

«Je ne peux pas pour le moment répondre à cette question. Le dossier est en justice et je ne peux tout dévoiler. Ce n’est pas ici que je vais dire si oui ou non je vais assister au procès. J’ai parlé de la procédure du dossier en démontrant le complot qui est instrumentalisé par le président Macky Sall et son gouvernement dans le but d’écarter un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Avant de parler du procès, il faut que les sénégalais sachent d’abord que cette affaire n’est pas un dossier judiciaire mais un dossier purement politique. Donc on traite ce dossier politiquement. C’est pourquoi je ne vais pas dire pour le moment si oui ou non, je participerai à ce procès», explique-t-il.