Présidence de la FSF : Mady Touré à Diourbel pour présenter son programme

Parlant du premier point du programme, une nouvelle gouvernance qui devra relancer le football et le placer sur orbite avec une modernisation des textes et des méthodes de gestion.

Pour ce qui de la politique de marketing, un partenariat avec des offres innovantes, adaptées et personnalisées seront proposées aux partenaires du secteur privé dont l’objectif est d’assurer une autonomie financière de la Fédération Sénégalaise de Football et une communication stratégique et marketing digital axée sur la création d’une agence de voyage appelée « Gaindé Travel » et une chaîne de TV appelée « Gaindé Ndiaye TV ».

Les infrastructures dont la gestion des stades comme de véritables entreprises entreprises en partenariat avec l’état et les collectivités locales.

Un plan de développement d’infrastructures sportives au Sénégal avec des stades équipés d’une pelouse hybride et des stades de proximité équipés d’une pelouse synthétique aux normes FIFA avec une capacité de 10000 places dans toutes les régions du Sénégal, capables d’accueillir les championnats locaux amateurs et professionnels et le championnat national populaire, le football féminin et scolaire.

Par rapport à la politique de développement, la formation des cadres représente l’un des piliers essentiels d’une politique sportive, la détection de joueurs pour l’académie fédérale en partenariat avec l’état et la FIFA mais aussi un développement de la logistique des clubs et le développement du football spécifique (Beach soccer et Futsal).

Le football féminin sera développé avec l’organisation de compétitions féminines et travailler sur la catégorisation du football féminin avec une implication de ces dernières dans les instances de décision.

L’avant dernier point est relatif à un accord quadripartite Fédération- Collectivités locales-État-FIFA avec l’établissement d’une convention en vue de la réfection des aires de jeu en terrains stabilisés situés dans les établissements scolaires, universitaires et dans les communes.

Pour finir, une politique sociale avec la création d’un Fonds de solidarité qui permettra aux clubs d’augmenter leur subvention traditionnelle qui va aussi financer via les transferts tirés du mécanisme de solidarité et indemnités de formation alloués aux équipes en accord avec les clubs, revaloriser la subvention traditionnelle et la création d’une fondation et une mutuelle de santé.

En exposant son programme, le Président Mady Touré a demandé aux clubs de s’approprier de son projet afin de redorer le blason et rétablir l’injustice qui fait que malgré le statut de première nation africaine, le pays tarde à atteindre les objectifs d’une politique d’infrastructures digne du rang du Sénégal.

A noter que le président de l’ONGAM Ousmane Iyane Thiam, candidat à la présidence de la ligue de football amateur.

La ligue de Diourbel est représentée par le premier vice-président Ely Birahim Fall.

Pour finir, les clubs de la région ont fait le déplacement pour écouter le candidat Mady Toure à l’étape de la capitale du Baol.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

Le candidat Mady Toure continue sa tournée nationale pour la conquête de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football. Ce lundi, le président du centre de formation de Génération Foot a rencontré les clubs de la région de Diourbel afin de leur exposer son programme articulé autour de sept points: La nouvelle gouvernance, une nouvelle politique marketing, les infrastructures, la politique de développement, le football féminin, l’accord quadripartite (Fédération- Collectivités locales- État- FIFA) et enfin une politique sociale.