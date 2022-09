Présidence de l’Assemblée : Le candidat de l’opposition toujours pas connu

Prévue hier à 21 h, la rencontre initiée par l’inter coalition Yewwi-Wallu pour harmoniser les positions sur la composition des trois groupes parlementaires (2 de Yewwi et 1 de Wallu) a été finalement reportée à ce vendredi après-midi. Par contre, pour ce qui est du choix du candidat de l’inter coalition au Perchoir de l’Assemblée nationale, le bien heureux désigné sera connu le 09 septembre prochain après l’arbitrage de Me Abdoulaye Wade pour départager les candidats déclarés de Wallu, le député de Kébémer Mamadou Lamine Thiam et celui de Touba, Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly qui a réussi la prouesse d’engranger plus de 109 000 voix dans l’escarcelle de l’inter coalition, rapporte Le Témoin dans sa parution de ce vendredi.