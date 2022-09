Horreur à l’hôpital de Kédougou : Les gynécos prennent la défense de leurs camarades

La décision du procureur de Kédougou d’arrêter le Dr Léonce Mbade Faye dans l’affaire du décès en couches de Mme Doura Diallo et de son enfant survenu le mardi 30 aout a été vivement dénoncée par l’Association sénégalaise des Gynécologues-obstétriciens (ASGO). « Dr Faye et son équipe après avoir reçu Mme Diallo et évalué la situation clinique ont pris la décision appropriée en de telles circonstances. Ladite prise en charge a fait recourir au Dr Faye à une technique obstétricale connue : l’embryotomie. L’ensemble des gynécologues-obstétriciens du Sénégal renouvèle leur soutien à leur collègue qui officie à des milliers de kilomètres de Dakar dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Nous témoignons de sa rigueur scientifique, de sa probité ainsi que de son dévouement » écrit l’ASGO dans un communiqué.

« L’ASGO apportera une réplique adaptée à la situation suite au développement des prochaines heures. L’ASGO dénonce l’arrestation abusive du Dr Faye sans enquête, ni expertise préalables. Dr Faye est régulièrement domicilié dans la ville et présente toutes les garanties de représentativité. L’ASGO rappelle que les praticiens sont tenus à l’obligation de moyens et non de résultats. Enfin l’ASGO s’engage à poursuivre tout organe de presse pour propos diffamatoires à l’encontre des gynécologues-obstétriciens dans l’exercice de leur fonction » ajoute le document.