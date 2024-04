Présidence-Gouvernement : Diomaye traîne…Sonko prend les choses en main

Ceux qui disent que le Sénégal a deux (2) présidents, n’ont pas tort. C’est le duo « Diomaye-Sonko » qui a été élu. Le slogan de campagne montrait deux visages sur les pancartes et banderoles. Même si le bulletin de vote n’avait que le visage de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les électeurs voyaient toujours l’ombre de Sonko planer dans les urnes. Et les premières démarches du Président élu portent l’empreinte d’Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est passé du discours d’apaisement le 02 avril à un discours radical et guerrier le 04 avril…Ousmane Sonko veut accélérer les réformes. On voit bien sa signature partout.

Ousmane Sonko a suivi les premiers jours du président élu, Bassirou Diomaye Faye. Le discours d’apaisement du Radisson Blu du Président à Diamniadio prêtant serment, sans mesures fortes, ont embarrassé l’ex-Pastef et surtout son patron qui y a vu une main trop molle. Pourtant, cela ne reflète que la véritable nature du 5ème Président de la République dans l’histoire du Sénégal. Ensuite, le discours d’investiture au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) ne reflétait pas le radicalisme et la rupture de Pastef.

Ces premiers discours de Bassirou Diomaye Faye élu Président de la République du Sénégal à l’issue du scrutin présidentiel du 24 mars dernier n’avaient pas l’énergie de ceux qu’il avait tenus durant la campagne. Alors, il fallait changer. Ousmane Sonko a pris les choses en main après le départ de Macky Sall. L’abrogation du décret de Macky sur les nominations au sein du Conseil supérieur de la magistrature, porte la marque de Sonko.

Ousmane Sonko, c’est connu, porte une haine porte contre certains magistrats, des hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Ousmane Sonko tient à solder certains comptes. Il n’a pas été élu certes Président de la République du Sénégal comme cela a toujours été dans ses rêves de tous les jours, mais il détient les armes pour régler ses comptes avec tous ceux qu’il a toujours menacés.

Le discours du 04 avril de Bassirou Diomaye Faye avec la lutte acharnée contre l’enrichissement illicite et la corruption, la protection des lanceurs d’alerte, la cherté de la vie et l’emploi sont revenus au centre des priorités devant la réforme des institutions. Tout cela montre que Sonko a pris les choses en main. Ousmane Sonko veut donner l’impression qu’il contrôle tout avec l’avènement de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Il se prend comme le tout puissant de ce pays.

C’est l’homme de mars 2021 avec son discours guerrier qui revient au-devant de la scène. Le nouveau gouvernement porte la marque de Sonko. Merveilleux pour Ousmane Sonko. Ses vœux de devenir le 5ème Président de la République du Sénégal n’ont pas été exaucés. Il avait été déclaré non-éligible au moment du dépôt des candidatures à l’élection présidentielle à cause de ses maladresses et de ses ennuis avec la justice.

Du coup, il a fait porter Bassirou Diomaye Faye candidat à l’élection présidentielle qui lui, malgré sa détention, gardait son éligibilité. On a élu Bassirou Diomaye Faye …mais c’est Sonko qui est ovationné ! Le premier est l’homme fort du pays et le Président élu ne l’est qu’à titre honorifique ! Une situation qui ne va pas durer mais à présent Ousmane Sonko semble être l’homme qui dicte la conduite à tenir à Bassirou Diomaye Faye.

Ousmane Sonko se met dans la peau de l’homme fort du pays. C’est lui qui dicte ses règles, et Bassirou Diomaye Faye n’a qu’à appliquer. Malgré le premier discours rassembleur de Bassirou Diomaye Faye à l’endroit de la nation pour rassurer tout le monde, Ousmane Sonko intervient pour jouer le rôle de trouble-fête. Il impose au nouveau Président de la République de reconsidérer des décisions prises lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature sous l’ère Macky Sall pour nommer des magistrats à certains postes judiciaires alors qu’au vu de leurs parcours, ils méritent leur promotion.

Ousmane Sonko semble avoir pris les choses en main mais un jour à l’autre, il se rendra à l’évidence que c’est bel et bien Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu à la magistrature suprême du pays. Et lui seul. Tant pis pour lui et tant mieux pour le Sénégal et sa bonne conduite pour sa paix et sa stabilité.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn