Sonko et Diomaye éliminent le système…Des nouveaux pour concrétiser le projet

Le 2 avril 2024 marque l’aube d’un jour nouveau. Une nouvelle équipe est à la tête du pays. Celle-ci est dirigée par le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cet ancien membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu le nouvel homme fort. Il a choisi Ousmane Sonko pour l’aider dans sa mission. Ces deux amis comptent réformer le Sénégal à tous les niveaux. Pour arriver à un tel résultat, ils ont misé sur des profils atypiques.

Le Premier ministre s’est enfin décidé à publier la liste des membres du premier gouvernement sous Bassirou Diomaye Diakhar. Ousmane Sonko a choisi une équipe gouvernementale conforme au projet. Selon lui, ce gouvernement sera celui de la rupture et de l’appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. Ledit gouvernement, fort de 25 ministres et 5 secrétaires d’État, fixe cinq (5) priorités. Ces hommes et femmes sont, à majorité, loin d’être des éléments du système. L’actuel maire de Ziguinchor a choisi ses hommes de confiance pour exécuter la politique du président.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye veulent rompre avec la politique politicienne. Ainsi, ils ont choisi des technocrates à la place des hommes aguerris au fonctionnement de l’Etat. Ce nouveau gouvernement, qu’on a tardé à former, est composé de jeunes louveteaux politiques. Des novices ont été choisis pour réformer un système vieux de plus de soixante (60) ans. Sans aucune expérience dans la gestion d’un État, ils sont lancés dans la case aux lions par un premier ministre qui cherche des résultats. Ils seront épiés et scrutés de tous les bords.

Ousmane Sonko a 100 jours pour faire ses preuves. Son gouvernement doit être celui du fast-track. En trois (3) mois, ils doivent montrer aux sénégalais qu’ils n’ont pas eu tort de voter pour eux. Pour cela, les ministres-novices doivent faire focus sur leur travail. Les patriotes ne sont plus des opposants. Le pouvoir décisionnaire est entre leurs mains. Tout ce que la population attend d’eux, ce sont des résultats meilleurs que ceux du régime qu’ils ont chassés. Malheureusement, ils auront tout le mal du monde pour réaliser une telle prouesse.

Bassirou Diomaye Faye a hérité d’un pays malade à tous les niveaux. Le gouvernement choisi par Ousmane Sonko est plein de jeunes débutants. Birame Souleye Diop a fait son entrée dans ledit gouvernement au moment où personne ne s’y attendait. Cet homme est le plus grand cumulard de fonctions. Il est maire de Thiès Nord et député. Il n’a jamais voulu lâcher un de ses postes. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est le moins aimé au sein de Pastef. Mais le premier ministre, Ousmane Sonko, lui a donné un délai d’un mois pour se décharger des postes qu’il a cumulés.

Birame Souleye Diop au ministère de l’énergie du pétrole et des mines du gouvernement Sonko. Voilà un ministre qui n’a pas la tête sur les épaules pour gérer un ministère aussi stratégique. En tant que maire, ces résultats sont très maigres au niveau de Thiès Nord. D’ailleurs, ses administrés ne sont pas satisfaits de sa gestion. Mais le député n’est pas le seul membre de Pastef à être dans le gouvernement. El Malick Ndiaye est aussi récompensé à la hauteur de son engagement. Il est nommé à la tête du ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens.

Une nomination qui fait polémique. El Malick Ndiaye était dans le domaine de la communication. Au sein de Pastef, il occupait le poste de secrétaire général chargé de la communication du parti dissous. Une fonction qu’il peinait à remplir. Car les communications du parti étaient plus catastrophiques les unes que les autres. Donner à une telle personne un département ministériel aussi compliqué que le transport risque d’être un frein à la rupture prônée par le nouveau régime. Le transport sénégalais c’est le nid à problèmes et ce ne sont pas les syndicalistes qui diront le contraire.

Les 25 ministres ont un délai très court pour matérialiser la rupture. Ousmane Sonko et sa bande n’auront toute l’éternité. En quelques mois, ils doivent faire leur preuve pour espérer pouvoir continuer sans anicroche. Dans le cas contraire, ils doivent s’attendre à voir ce peuple se dresser contre eux. Ce, comme il l’a fait avec le régime de Macky Sall. Et quand le peuple n’est pas content, il sanctionne lourdement !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru