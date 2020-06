Mbacké : Les militants expriment leur colère au Président Macky Sall

Président, Mbacké dit non à l’arbitraire

Depuis 2008, Macky Sall, alors qu’il était président de l’Assemblée nationale, a toujours bénéficié du soutien du département de Mbacke. L’l’Honorable Député Moustapha Cissé Lo fut son grand défenseur et a joué un rôle important à son élection à la présidence. C’est grâce à Cissé Lô que Macky Sall a été reçu à l’époque par El Hadji Bara Falilou khalif général des mourides qui lui a béni. Pendant cette période, peu de personnes n’osaient pas s’afficher en public ou cheminer avec Macky Sall de peur d’être pendu politiquement pour plusieurs raisons. Donc c’est pour dire que depuis les premières heures Mbacke a fidélisé son compagnonnage avec le président Macky Sall.

Dans tout compagnonnage, il y a qui en profite le plus et qui en profite le moins pour l’une des parties. Poliquemement, Mbacke a tout donné à son compagnon. Certains me diront que depuis 2012 l’APR ou la coalition Benno Bokk Yakar n’a gagné aucune élection. Cela est vrai mais Mbacke pèse toujours sur la balance des résultats. Aux dernières élections présidentielles,l e département avait plus de 67000 voix. Ces voix ont largement contribué à sa réélection.

Même si le parti Apr a encore perdu les législatives, les responsabilités sont à partager et il y avait beaucoup à dire sur le choix des personnes qui étaient désignées. Les responsables n’ont jamais prêté le flanc, au contraire, malgré le fait qu’ils ne bénéficient d’aucune considération, de leur leader Macky, ils ont encore mouillé le maillot. Comment comprendre que depuis 2012, aucune audience n’a été accordée aux responsables alors qu’au même moment certains responsables d’autres localités sont reçus au palais et bénéficient d’autres largesses auprès de de leur président du parti.

Mbacke est le grand perdant et sans risque de se tromper, cette perdurera encore et encore.

De Abdou Diouf à Maître Abdoulaye Wade, Mbacke avait des ministres, des DG, des PCA. Pourquoi, aujourd’hui, Mbacke est lésé ?

Et pourtant, en terme de démographie et de poids électoral, le département de Mbacke est de loin sur les autres départements où si on s’amusait à compter le nombre de nominations on se perdrait sur le chiffre. Ne direz pas que le Sénégal n’est pas un gâteau à se partager.

Le département de Mbacke, ne crois pas à cette assertion.

Si on prend le cas de Fatick, de Matam, de Dakar, de Louga et, de Thiès combien y’a t il de nominations. Si on pense que le Président a sanctionné parce que Mbacke a encore perdu les présidentielles, avec 67000 voix, on lui rétorque qu’il a gagné quelque part avec moins de voix et il y a promis des responsables.

On n’a rien contre la promotion de certaines personnes comme le cas de Moussa Sy et Abdou Fall mais on demande de penser aux cadres du département de Mbacké.

Ils sont nombreux et très compétents à diriger un département ministériel ou une Direction.

Monsieur le Président de l’APR, Mbacké ne peut plus continuer à faire du valoir, à jouer les seconds rôles.

Mbacké mérite mieux car il s’est toujours sacrifié pour le parti,.

rendez la monnaie. Quelle qu’en soit la décision que vous prendriez, les premiers compagnons de la première heure resterons dignes dans le parti.