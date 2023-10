Présidentielle 2024 : Amadou Ba face à de vrais adversaires

PRESIDENTIELLE DE 2024: DE VRAIS ADVERSAIRES DE BENNO BOKK YAKAAR ET PAS DES MOINDRES

Ils sont tous issus de la mouvance présidentielle et ont occupé de hautes fonctions au sein de l’Etat. Il s’agit de Madame Aminata Touré, des Messieurs Mahammad Boune Abdallah Dionne, Souleymane Ndéné NDIAYE, Me El Hadji DIOUF, Mame Boye Diao, Aly Ngouille NDIAYE, Samba Ndiaye, Serigne Gueye Diop, Mary Teuw Niane, Idrissa SECK dont le mutisme inquiète, Thierno Alassane Sall pour ne citer que ceux-là. Le natif de Thies ne rate aucune occasion pour s’en prendre à ses anciens camarades de Parti et à certains ministres du gouvernement. Lors de son passage à l’émission Grand Jury sur RFM il y a quelques semaines, Thierno Alassane SALL n’a pas raté l’ancien ministre de la Santé sur sa gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Abdoulaye DIOUF SARR promu d’abord Premier vice-président à l’Assemblée nationale et ensuite au FONSIS comme directeur général.

Selon l’ancien ministre de l’Energie, le Président de la République devrait se séparer de certains collaborateurs qui ternissent son image et sa réputation sur le plan international. Mame Boye Diao embouche la même trompette et prend la défense d’Ousmane SONKO sur son éligibilité lors d’une sortie politique à Kolda sa base affective.

Aly Ngouille NDIAYE aussi a pris la défense d’Ousmane SONKO qui selon l’ancien ministre de l’intérieur doit être rétabli dans ses droits après le verdict rendu par le tribunal de Ziguinchor le réintégrant sur les listes électorales.

Aminata Touré quant à elle demande au candidat de la coalition BBY de s’expliquer publiquement sur l’affaire PRODAC dans laquelle le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang a été cité après la sortie de ce dernier ces derniers jours.

Mahammad Boune Abdallah Dionne pointe du doigt la responsabilité de l’Etat sur le pillage des ressources halieutiques et sur l’épineuse question de l’émigration irrégulière.

C’est dire que ces ténors du Parti au pouvoir, depuis leur déclaration de candidature s’en prennent à visage découvert au candidat Amadou Ba chef du gouvernement choisi après une sélection digne d’un examen de passage.

Tous ces anciens collaborateurs du Président de la République sont de véritables adversaires et pas des moindres face au candidat choisi par la mouvance présidentielle.

Amadou Ba aura en face de lui tous ces grands responsables sortis des rangs du pouvoir d’une part et d’autre part Amadou Ba aura en face de lui une frange de l’opposition déterminée à en découdre avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Au même moment, l’actuel Premier ministre ne rassure guère au regard de son discours politique pas percutant, pas ciblé et non porteur d’espoir. Cet espoir (Yakaar) qui a toujours occupé une place de choix dans les programmes politiques des prétendants au poste de Président de la République de Senghor à Macky Sall.

C’est d’ailleurs un moyen de propagande politique qui trouve son importance dans les temps immémoriaux à travers le concept du rêve tant théorisé par Freud un médecin neurologue.

C’est pourquoi de nos jours faire rêver tout un peuple ou la promotion de l’espoir doit occuper une place de choix dans la communication politique du candidat Amadou Ba. En réalité l’actuel Premier ministre n’a pas de vécu politique connu des sénégalais mais Amadou Ba a une expérience professionnelle au destin présidentiel.

Présentement la marque déposée du chef du gouvernement doit être un programme politique cohérent avec une vision claire de son ambition pour le Sénégal.

Pour ce faire, Amadou Ba doit d’abord mettre en place une machine de guerre cohérente et conquérante pour prétendre gagner cette élection cruciale.

Le chef du gouvernement doit axer son discours dans cet ordre d’idées avec des annonces fortes au lieu de réduire ses sorties à des remerciements à l’endroit du Chef de l’Etat ou à des inaugurations sans effets d’annonce.

Un langage déjà servi aux sénégalais depuis sa désignation comme candidat de la coalition et à l’occasion de sa reconduction au poste de Premier ministre.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar doit confirmer et consolider le choix porté sur sa personne à travers des éléments de langage dignes d’un futur Président de la République.

L’actuel Premier ministre doit prouver son amour pour le Sénégal comme l’a fait son mentor dans son livre « le Sénégal au cœur » et son esprit de créativité une fois élu à la tête du Sénégal doit toujours être en marche.

Amadou Ba doit éviter les improvisations et le discours décousu.

Le Premier ministre doit toujours disposer d’un protocole d’interview avant d’entamer ses grandes sorties à l’intérieur du pays.

Lors de son séjour dans la capitale du Rail, Amadou Ba nous gratifie d’une sortie malheureuse et maladroite « l’élection présidentielle de 2024 est déjà gagnée et ce sera au premier tour ». A ce rythme où vont les choses le réveil risque d’être brutal pour Benno Bokk Yakaar.

Certains vous diront que le Premier ministre est en train de snober les sénégalais à travers ces sorties à côté de la plaque.

Au demeurant, à moins de quatre mois de l’élection Présidentielle de février 2024, l’actuel Premier ministre candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a tout intérêt à affiner sa communication et son discours politique pour gagner la sympathie et l’adhésion des sénégalais à son programme politique non encore dévoilé.

Amadou Ba doit également sans entrer dans une polémique stérile répondre à ses détracteurs dont les reproches au candidat de BBY font la Une de certains journaux depuis le début du parrainage. Le Président de la République lui a donné toutes les cartes susceptibles de l’aider dans ses missions Républicaines.

Reste à Monsieur l’actuel chef du gouvernement, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar d’en faire un bon usage!!!!

L’étape du parrainage déjà en poche le 25 février 2024 c’est maintenant et pas demain!!!

Mbaye DIOUF