Présidentielle 2024 : Karim Wade prédit un second tour

A quelques jours de la Présidentielle, Karim Wade multiplie les déclarations. Le candidat recalé affirme avoir échangé avec plusieurs candidats, notamment Khalifa Sall. Il affirme également avoir pris connaissance des tendances officielles d’instituts de sondage qui prédisent un second tour.

« Dans cette campagne électorale, je constate beaucoup d’agitation, de manœuvres et d’intox autour de la stratégie que la coalition K24 et le PDS pourraient adopter en vue de l’élection présidentielle de dimanche prochain. Pour l’instant, nous n’avons pris aucune position. Plusieurs candidats m’ont déjà appelé et je viens de longuement échanger avec Khalifa Sall.

Je viens, par ailleurs, de prendre connaissance des dernières tendances officielles des instituts de sondage qui nous accompagnent depuis six mois. Aucun des candidats n’atteint le niveau que j’avais obtenu en termes d’intentions de vote à la veille de mon élimination arbitraire et injuste par le Conseil constitutionnel. Ces tendances montrent clairement qu’il y aura un second tour », a-t-il écrit sur X.