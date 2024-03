Présidentielle 2024 : Khalifa Sall démarre sa campagne à Dakar (photos)

Khalifa Ababacar Sall, candidat à l’élection présidentielle, a démarré ce samedi sa campagne électorale au rond-point de la gendarmerie de Colobane près du marché « Santa Yallah » où les militants se sont donnés rendez-vous. Sur place une ambiance électrique des militants et sympathisants habillés aux couleurs de leur mouvement. L’ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal a fait le tour de Fass, Colobane, Gueule- Tapée, Médina, Dakar Plateau.

« Je me réjouis de la grande mobilisation du peuple de Dakar en ce premier jour de campagne électorale. Cette déferlante humaine qui a accompagné notre caravane sonne une dynamique de victoire indéniable. J’invite les Sénégalaises et les Sénégalais, à la lumière des programmes et propositions à faire le choix de la coalition khalifapresident pour un avenir sûr et un pays réconcilié », a déclaré Khalifa Sall.