Présidentielle 2024 : Le camp de Boun Abdallah Dionne 2024 boucle son parrainage et met en garde

La coalition Dionne 2024 a déjà bouclé le nombre de parrainages requis. Mohamadou Moustapha Diagne, citoyen président de synergie républicaine (SR), membre de la coalition Dionne 2024 est largement revenu sur la stratégie mise en place pour la collecte de parrainages avant d’attirer l’attention du président Macky Sall sur une éventuelle tentative de recalage du candidat Boune Abdallah Dionne.

« Je voudrais informer l’opinion publique, nationale et internationale que la grande coalition Dionne 2024 a déjà bouclé son parrainage. Nous sommes bien au-delà du nombre requis de parrains pour pouvoir participer à l’élection présidentielle. Là, nous travaillons sur le stock de sécurité qui nous permettrait en cas de doublons ou de nécessité de faire le remplacement. J’attire l’attention du président Macky Sall sur le fait que nous sommes au courant que certains caciques du camp de Amadou Ba sont en train de manœuvrer pour qu’un processus qui permettrait de recaler la candidature de Boune Abdallah Dionne soit mis en place. Je voudrais le relever parce que les analystes les plus objectifs ont fini de donner Boune Dionne comme favori s’il passe le cap du parrainage et demander au président Macky Sall d’identifier et de mettre hors d’état de nuire ce groupe qui certainement ne veut pas que la paix, la stabilité perdure sur le territoire national. Au niveau des équipes de la coalition Dione 2024, nous utilisons des logiciels similaires, sinon plus performants que ceux utilisés par la DGE ou le Conseil constitutionnel. Les ingénieurs qui travaillent avec nous sont de niveau compatible également à ceux du Conseil constitutionnel. Techniquement, il est impossible de recaler la coalition Dionne 2024 quel que soit le système, quel que soit le logiciel qui sera utilisé. Je voudrais donc demander au président de la République de veiller scrupuleusement à ce que ces individus véritablement, soient mis hors d’état de nuire pour ne pas compromettre le climat de paix et de stabilité qui règne encore dans le pays au vu des événements de mars 2021 et juin 2023 qui démontrent à suffisance que les sénégalais ne sont plus prêts à accepter l’inacceptable parce que tout le monde est indulgent, tout le monde est doté des mêmes outils et instruments de vérification », met en garde Mouhamadou Moustapha Diagne avant de revenir sur le programme d’urgence que compte dérouler le candidat de la coalition Dionne 2024 une fois élu.

« Le candidat Mohamed Boune Abdallah Dionne, une fois président de la République en avril 2024, va devoir mettre en place un gouvernement d’urgence puisque les sénégalais sont assaillis de toute part par malheureusement les effets de l’inflation et de la vie chère. Le président Boune Abdallah Dionne s’occupera immédiatement à mettre en œuvre avec son gouvernement des mesures immédiates, adéquates, efficaces pour enrayer ou neutraliser ou même rendre les prix à des niveaux soutenables pour les ménages sénégalais. Et la première mesure sera de maîtriser justement cette inflation ou par des subventions massives ou par une augmentation du pouvoir d’achat des sénégalais. Mais également, cette mesure va certainement être corolée à celle liée à l’habitat des sénégalais puisque beaucoup de sénégalais vivent sous location et les charges locatives sont devenues insupportables si elles viennent s’ajouter à la cherté de vie et là, le premier ministre Boune Dionne avait déjà initié ce que l’on appelle le projet des 100 mille logements qui malheureusement n’a pas été bien déroulé. Une fois au pouvoir, ce programme là sera boosté, activé, accéléré pour permettre à des centaines de milliers de sénégalais d’accéder à un logement décent. Il y a également l’industrialisation. Toutes les grandes puissances se sont développées à travers l’industrialisation. Il faudra donc mettre en place un processus qui permet d’industrialiser massivement ce pays en un temps record pour nous permettre de traiter et de transformer nos matières premières et toutes nos ressources sur le territoire national, ce qui veut dire beaucoup plus de plus-value à l’exportation et cela va régler en grande partie la question de l’emploi et le chômage des jeunes. Ces mesures permettront aux ménages d’être soulagés mais également aux jeunes de ne plus participer à cette entreprise de suicide que représente la migration irrégulière à travers la mer, le désert ou les montagnes du Nicaragua », a conclu le chef de file de la Grande offensive républicaine, membre de la coalition Dionne 2024, Mouhamadou Moustapha Diagne.

A. Saleh