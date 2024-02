Présidentielle 2024 : Le PIT contre tout report du scrutin

C’est le 25 février 2024 que va se tenir la prochaine élection présidentielle aux enjeux d’une extrême importance. Pour le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal (PIT), cette « élection devra se dérouler dans le calme et la transparence, son importance ne devant enlever en rien à la stabilité et à la paix civile du pays qui, pendant longtemps, lui ont conféré une place particulière à l’échelle du continent », mentionne le communiqué du Secrétariat du Comité Central.

À cet égard, poursuit-il, il est impératif que chacune des parties prenantes s’impose d’exigence et joue son rôle. « Notre pays étant organisé, il nous faut ensemble veiller au respect des institutions et des règles, à l’impératif de ne jamais confondre nos désirs ou vœux d’un autre ordre, quelle qu’en soit la motivation, avec ce qui oblige toute la communauté ».

« Le Président de la République, le Conseil Constitutionnel, l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, les Partis politiques : tous ont des prérogatives et, pour le bien commun, celles- ci doivent être rigoureusement respectées, conformément aux textes fondamentaux de la République », précise le communiqué du PIT.

En attendant, le Parti de l’Indépendance et du Travail, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar dont le candidat est Amadou BA, appelle l’ensemble de ses militants et sympathisants à « s’investir entièrement, c’est-à-dire avec conviction et détermination dans la campagne électorale ».

D’après le Secrétariat du Comité Central, il « s’agit de faire partager à nos compatriotes le bien fondé du choix, par notre coalition, d’un homme d’expérience, avisé, lucide et pondéré pour diriger l’État du Sénégal sur la base d’un programme ambitieux pour la jeunesse, les femmes, le partage des richesses, la protection des plus démunis, le développement durable, la santé, la recherche et l’éducation, bref pour un Sénégal meilleur, en dépit d’un contexte aussi complexe qu’exigeant ».