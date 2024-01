Présidentielle 2024 : Le RESTIC et ses membres lancent CIVICTECH Wotteh jii

Le digital est parti pour révolutionner les élections par l’inclusivité civique dans notre pays avec les civitechs, pour anticiper cette tendance et pour mieux préparer les primo-votants et surtout les jeunes dans l’exercice de leur devoir citoyen, les membres du RESTIC, en synergie vont lancer une application Wotteh Jii.

« Civictech » désigne les startup ou entreprise innovante qui ont recours à la technologie – numerique et digital – afin de renforcer le fonctionnement démocratique des sociétés et de transformer les relations entre les citoyens et la politique.

La civictech Wotten Jii entend dynamiser notre démocratie avec une application et un logiciel unifiés qui informent, éduquent et accompagnent le citoyen – votant dans le processus de vote. Wotteh Jii sera un pont entre la technologie et les meilleures pratiques citoyennes pour l’expression politique et citoyenne . C’est une première dans l’espace francophone au Sud du Sahara.

Pour les elections presidentielles de Fevrier 2024 Ils seront presque 6 millions de jeunes âgés de 18ans à 40 qui prendront part aux élections présidentielles de Février 2024. Un tel rajeunissement de la population électorale est une première au Sénégal ; en même temps notre pays classe’ 14eme en Afrique pour l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication par l’IUT doit faire du numérique et du digital un outil puissant de participation, de veille et d’inclusivité politique, civique pour renforcer notre expérience démocratique parmi les plus dynamiques en Afrique.

La future plateforme Wotteh Jii viendra en appoint aux efforts de la société civile, de l’état, et des partenaires de notre pays pour mieux assainir les comportements politiques et citoyens en permettant une expression citoyenne plus apaisée et plus responsable surtout pour la catégorie jeunes. L’application sera accessible en langues nationale grace aux traducteur Google langues .

Le lancement de la plateforme Wotteh Jii correspondra au début de la campagne présidentielle après les phases de test de l’application, de sa conformité et d’un benchmarking.

Le Bureau exécutif