Présidentielle 2024 : Mahammed Boun Abdallah Dionne a déposé sa caution

Mahammed Boun Abdallah Dionne vient ralonger la longue liste des candidats ayant déposé leur caution en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024. C’est lui-même qui en a fait l’annonce sur son compte X (anciennement Twitter).

« Mon mandataire à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le professeur Mouhamadou Mounirou Sy a deposé ce jour à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) la caution légalement requise pour tous les candidats. J’adresse à cette occasion mes félicitations et mes remerciements au professeur et à l’équipe qui nous accompagne dans notre engagement de bâtir un Sénégal juste, dans la progression et le renouvellement », a écrit l’ancien Premier ministre sur le réseau social.