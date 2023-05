Présidentielle 2024 : Mamadou Lamine Diallo se lance dans la course

L’honorable Député Mamadou Lamine Diallo, vice président à l’assemblée nationale, Président du Mouvement Tekki a tenu cet après-midi jeudi 04 mai 2023 un point de presse au siège de sa formation politique.

Sous la présence effective de représentants de formations politiques alliés avec qui Tekki partage le Congrès pour la Renaissance Démocratique (CRD).

A l’entame de son propos MR l’ingénieur et économiste Diallo a informé avoir déposé sur la table du Président de l’assemblée nationale du Sénégal quatre propositions de commission d’enquête parlementaire.

– Une relative aux licences de pêche distribuées à des bateaux étrangers battant pavillon au Sénégal.

– une deuxième relative au Building administratif Amadou Dia .

– Une troisième proposition de commission d’enquête parlementaire relative à la centrale à charbon de Bargny.

– et une quatrième relative aux l’octroi des DIPAS, les autorisations d’exportations; du sucre notamment.

Le Député informé l’opinion que toutes ces propositions qui étaient des promesses de campagne de Wallu Sénégal lors des législatives de 2022 ont été rejetées par la majorité Benno Bokk Yakar.

Abordant la question du Dialogue lancé par Macky SALL, l’honorable Député rappelle la volonté de Tekki à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays comme l’a si bien recommandée l’es chefs religieux.

Cependant force est de constater que c’est Macky SALL lui même qui pose les jalons d’une instabilité en voulant réduire l’opposition à sa plus simple expression et en voulant forcer une 3e candidature.

Le Président de Tekki affirme que Macky SALL n’est pas un homme de dialogue. À chaque fois qu’il appelle l’opposition autour de la table c’est pour faire valoir un deal politique déjà ficelé.

C’est pourquoi Tekki ne croyant pas à la bonne foi du Président de la république refuse de participer à cette farce visant à maquiller les projets politiques de Macky SALL.

Terminant sa déclaration sur sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024, MLD réaffirme l’adhésion de Tekki au sein de l’opposition et de la nouvelle plate-forme F24. Il poursuit en indiquant face aux nouvelles menaces de sécurité de la sous région et les récentes découvertes de pétrole et de gaz, il faudrait élire à la tête du pays un homme capable de comprendre que l’Afrique est bien l’enjeu du monde.

Et c’est la raison pour laquelle Tekki dans le CRD porte la candidature de MLD pour :

1) le réarmement ethnique et de la société sénégalaise

2) le renforcement du capital social avec une Assemblée nationale et une justice qui sont capables de jouer pleinement leur rôle.

3) fait Cap sur l’industrialisation , seule option capable de garantir des emplois massifs à ces nombreux jeunes qui arrivent dans me milieu de l’emploi.