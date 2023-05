Revue de presse : Les journaux commentent le dialogue politique prend forme

Le dialogue politique souhaité par le président de la République continue de dominer l’actualité, les quotidiens commentant à profusion la rencontre survenue jeudi entre Macky Sall et certains leaders de l’opposition.

Le chef de l’Etat a lancé un appel au dialogue entre les leaders politiques du pays, dans un climat très tendu, marqué par de nombreuses arrestations dans les rangs de l’opposition.

Le chef de l’opposition et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, a refusé de prendre part à ce dialogue. Le F24, une coalition constituée d’une centaine d’organisations politiques et de la société civile, a également refusé d’y participer.

Le PDS, l’ex-parti au pouvoir, a accepté de prendre part à cette concertation si certain nombre de conditions sont réunies, notamment la révision du procès de Karim Wade, l’un de ses leaders.

La presse a largement relayé les mots de félicitation de Macky Sall pour l’actuel maire de Dakar et ses prédécesseurs. Elle s’est préoccupée du résultat de la rencontre entre le chef de l’Etat et une partie de l’opposition sur le dialogue politique annoncé.

Macky Sall a serré la main à Barthélémy Dias, le maire de la capitale sénégalaise, à Khalifa Sall et à Soham Wardini, deux ses prédécesseurs, ainsi qu’à Habib Sy, tous des leaders de l’opposition conviés à la concertation avec la majorité présidentielle.

La rencontre a eu lieu au Grand Théâtre de Dakar, où Macky Sall présidait la cérémonie officielle du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.

‘’On oublie tout et on recommence […] Macky Sall et Khalifa Sall se sont donné l’accolade. Macky Sall et Habib Sy se sont chaleureusement salués. Macky Sall a félicité Barth’ (Barthélémy Dias), qui a affiché un sourire aussi énorme que les surprises produites par la journée d’hier. C’était le dialogue avant l’heure’’, commente Le Quotidien.

‘’Khalifa Sall et Macky Sall ont décidé d’enterrer la caisse d’avance à l’origine de l’inéligibilité de l’ancien maire de Dakar. On est sur un air de réconciliation’’, poursuit-il.

En lançant son appel au dialogue, Macky Sall a fait miroiter à Khalifa Sall et à Karim Wade une amnistie des faits pour lesquels ils ont été condamnés à des peines de prison les privant des droits de voter et de se faire élire.

La ‘’première scène du dialogue’’

Avec cette rencontre, ‘’l’isolement de Sonko prend forme’’, affirme WalfQuotidien.

‘’Sa mise à l’écart du jeu politique […] risque de devenir une réalité. Ousmane Sonko, l’opposant le plus farouche de tous, devra apprendre à ne plus compter sur ses alliés, en l’occurrence Khalifa Sall et son lieutenant Barthélémy Dias, au regard de ce qui s’est passé hier’’, ajoute le même journal.

EnQuête est du même avis lorsqu’il affirme que ‘’le dialogue politique initié par le président de la République met à rude épreuve les relations au sein de YAW’’, la coalition Yewwi Askan Wi, que dirigent Khalifa Sall et Ousmane Sonko.

‘’Tout le monde manœuvre, chacun ne défendant que des intérêts’’, observe-t-il.

‘’Des ennemis d’hier ont été vus main dans la main, sourire aux lèvres, discutant comme de vieux amis’’, fait remarquer L’Observateur.

Il s’agissait de la ‘’première scène du dialogue’’, note Bés Bi Le Jour.

‘’Dans un contexte de dialogue politique annoncé, c’est un fait politique qui ne laisse pas indifférent, le leader de Taxawu Senegaal (Khalifa Sall) étant partant pour recouvrer son éligibilité’’, poursuit-il.

Le Témoin Quotidien se croit dans un rêve en observant la poignée de main entre Macky Sall et une partie de l’opposition. ‘’On croit rêver dans ce Sénégal plongé dans une spirale politique tendue’’, écrit-il, regrettant qu’‘’un acte républicain banal [ait] été transformé en événement, hier’’.

‘’Dialoguer pour se dire quoi lorsque plus de 300 prisonniers politiques sont dans les geôles pour des peccadilles ?’’ se demande Le Témoin Quotidien.

Sud Quotidien tient à souligner que Macky Sall a réitéré son appel au dialogue.

‘’Devant le rapprochement des responsables de Taxawu Senegaal avec Macky Sall, Bamba Fall ne manquera certainement pas de rire sous cape. Après Khalifa Sall, qui accepte le dialogue au nom de sa remise en selle, Barthélémy Dias est en train de mordre à l’hameçon du président Sall, qui lui jette des fleurs’’, commente Tribune.

