Présidentielle 2024 : Un candidat recalé rejoint Amadou Ba

Le candidat recalé, Dr Ousmane Kane, président du Mouvement Union Sacrée du Sénégal, soutient la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle de 2024.

Dans un communiqué, Ousmane Kane explique ses raisons : « Face aux défis auxquels notre pays est confronté, il est impératif d’élire un Président de la République qui possède les compétences et l’expérience requises pour présider aux destinées de la Nation. Le chef de l’État que nous allons élire le 24 mars 2024, doit être un homme ou une femme intègre, rompu(e) à la gestion des affaires de l’État, doté(e) d’une solide connaissance des enjeux nationaux, régionaux et internationaux, et qualifié par son expérience et sa personnalité pour y apporter des solutions idoines. »

Ainsi, c’est après une analyse approfondie de toutes que le Mouvement Union Sacrée du Sénégal a décidé de porter son choix et ses voix sur le candidat Amadou Ba.

« Ce dernier est connu pour être un travailleur acharné au service de l’État qu’il a servi de façon dévouée pendant de nombreuses années dans de hautes fonctions et des rôles qui l’ont préparé à assumer celles de chef de l’État. Il a une grande expérience dans la gestion des affaires publiques et une connaissance des dossiers de l’État dont le Sénégal a grandement besoin. Ses qualités d’homme charismatique, posé, respectueux et de grande écoute, font de lui un atout pour le rehaussement de l’image de notre pays. Le Mouvement Union Sacrée du Sénégal vous appelle à accorder votre confiance au candidat Amadou Ba et à voter pour lui le 24 mars 2024. Unissons nos énergies pour le Sénégal ! Faisons preuve de responsabilité et de clairvoyance pour impulser une nouvelle ère de renouveau politique et citoyen autour du candidat Amadou Ba », indique le Dr Ousmane Kane, Président du Mouvement Union Sacrée du Sénégal.