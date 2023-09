Présidentielle 2024…Kadialy Gassama du PS prône la continuité

BBY ET LA PRESIDENTIELLE DE 2024 : LA CONTINUITE DANS LE CHANGEMENT

Par Kadialy Gassama

Par une volonté inébranlable inscrite dans son livre ’’le Sénégal au cœur’’ et réaffirmée lors de la campagne électorale à la présidentielle de 2019, le président de BBY a respecté son serment de ne point briguer un nouveau bail pour le Sénégal, en dépit de l’avis favorable du conseil constitutionnel, de la jurisprudence en la matière et d’un bilan élogieux. Cette attitude renonciatrice de haute portée morale et politique du président Macky Sall, laquelle a dérouté toute la classe politique sénégalaise y compris l’opposition toute entière qui en avait fait son cheval de bataille, a été saluée par le monde entier, aux quatre coins de la planète.

Pour la première fois au Sénégal, nous allons assister à une élection présidentielle dont le sortant ne sera pas candidat ; c’est dire que le président Macky Sall rejoint ainsi le panthéon des grands hommes d’Etat du continent, aux côtés des présidents Léopold Sédar Senghor qui a renoncé au pouvoir en le quittant volontairement et, Nelson Mandella qui a refusé de briguer un second mandat qui lui était favorable. Le bilan est absolument merveilleux au plan immatériel , si l’on considère cette volonté de ne point briguer le pouvoir et de le quitter en permettant une nouvelle respiration démocratique dans notre pays, chose rarissime dans ce monde actuel et dans l’histoire de l’humanité.

Le Sénégal demeure une exception dans la sous- région et au-delà et constitue de la sorte une référence mondiale, consécutivement à sa trajectoire historique et au génie de son peuple. Certains intellectuels subjectifs dont la probité s’envole dès lors qu’ils deviennent partisans en défendant des populistes égarés en mal de repères, soutiennent que le bilan immatériel est négatif, au motif que la démocratie a reculé au Sénégal, alors que leurs protégés voudraient instaurer l’anarchie dans notre pays.

Ces intellectuels manipulateurs qui ont cessé d’approfondir la pensée, n’avaient pas d’autre alternative que de théoriser l’existence d’un bilan immatériel en voulant tronquer l’anarchie à la démocratie, devant un bilan matériel absolument merveilleux, au vu des grands bonds en avant réalisés sous le magistère de BBY depuis 2012, notamment, la réduction des écarts de développement entre les régions du Sénégal, laquelle constitue le critère objectif de l’émergence d’un pays.

L’embellie pour le Sénégal qui a développé une résilience extraordinaire devant les chocs exogènes, s’apprécie sur la robustesse de la structure économique sénégalaise bâtie sur une croissance économique régulière autour de 6% cette dernière décennie, laquelle croissance régulière décennale a permis la réalisation de structures de développement assez consistantes au plan énergétique et infrastructurel, agricole et industriel.

Au plan énergétique, infrastructurel et de la mobilité, nous avons assisté au Sénégal à des réalisations révolutionnaires relatives au quadruplement de la production d’électricité , à la construction de nombreux ponts pour le désenclavement de certaines parties du Sénégal et auto ponts dans la capitale, à la mise en service du TER et ses transformations apportées sur la mobilité dans la région de Dakar et au-delà, à la mise imminente en service du BRT, aux nombreuses autoroutes et routes (Tamba –Kidira, Dakar-Touba, Dakar-Kaolack, Dakar -Saint Louis etc.).

Mais, cette embellie s’apprécie aussi sur les bonnes perspectives à court terme constituées par l’entrée de notre pays dans l’ère du pétrole et du gaz, dans un contexte mondial d’une crise des matières premières énergétiques qui risque de perdurer. C’est une grande chance pour le Sénégal qui attend en 2O24 des revenus assez importants pouvant fouetter la croissance et l’émergence de notre pays, en dépit des conditions internationales défavorables. Cette occasion doit être saisie pour optimiser l’utilisation des revenus exceptionnels pouvant renforcer le développement économique, la cohésion sociale et l’unité nationale dans notre cher pays.

Avec un taux de croissance post covid projeté à deux chiffres en 2024,son économie qui a su renforcer ses capacités structurelles en élargissant ses interventions au niveau de l’UEMOA ,de la CDEAO et de l’UA, fait partie des économies les plus performantes d’Afrique .La réduction effective et notable des écarts de développement entre les régions (critère de l’émergence) ,consécutive à la territorialisation des politiques publiques, à l’équité territoriale et à l’accès universel aux services sociaux de base des populations, est devenue une réalité tangible au Sénégal.

Ces excellents résultats macroéconomiques sur la période, favorisant une bonne accumulation interne du capital et un relèvement subséquent du développement humain , viennent d’être attestés par la dernière revue économique du FMI dans notre pays. Si bien que le Sénégal, bien placé sur une trajectoire de progrès économique et social avec un rythme soutenu, atteindra indubitablement l’émergence à l’horizon 2029, bien avant 2035 comme prévu dans la planification, toutes choses restant égal par ailleurs.

Si l’on ajoute, à la structure économique sénégalaise devenue robuste, l’entrée du Sénégal dans l’ère de l’exploitation du gaz et du pétrole, chose extraordinaire dans la vie de notre pays au vu des importantes ressources additionnelles qui modifieront notablement son évolution dans le concert des nations de ce monde secoué par une nouvelle crise énergétique ,tous les sénégalais de bonne foi mettant en avant les intérêts nationaux ,devraient demander à la coalition BBY qui nous a permis d’atteindre ces excellents résultats, laquelle est à même de garantir les succès futurs posés sur une bonne rampe de lancement , de poursuivre sa mission de gouvernance du Sénégal pour un nouveau bail de cinq ans .

On ne se débarrasse pas d’une coalition expérimentée qui gagne, dans une mer agitée, au milieu de vagues hautes et ardues pour de la cosmétique. Cet impératif programmatique, devient catégorique dans le contexte actuel ; il est d’autant pertinent, que nous évoluons dans un environnement très hostile où les défis sanitaires, climatiques et sécuritaires pouvant compromettre tout ce processus, nous imposent la continuité pour la cause nationale supérieure, en plus du fait que le Sénégal fait montre d’un réel leadership au niveau continental et mondial. Il appartiendra, en dernière instance, au peuple de valider en 2024, pour ou non à la continuité, par l’expression libre du suffrage universel.

Toutefois, des changements doivent être apportés dans la continuité, car, il y a lieu d’apporter des réformes pour une meilleure efficacité de l’administration, des services de santé et sociaux de base, de l’école et de la sécurité publique. Même si, en raison de la diversification du paysage politique, de l’érosion des grands partis et de la volatilité croissante de l’électorat, il faut apporter des changements, la continuité demeure la priorité à cause des résultats économiques probants et du contexte international défavorable avec les guerres hybrides et le réchauffement des relations entre grandes puissances.

Le changement que nous préconisons ici, n’est pas un choc qui peut mener à des bouleversements, mais, de trouver la solution parfaite qui est le rêve de tout gouvernant pour améliorer les procédés, processus ou méthodes.

C’est la raison pour laquelle, nous voudrions bien théoriser ‘’la continuité dans le changement pour un nouveau bail avec BBY’’. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat, le Sénégal est un pays démocratique et le restera, mais aussi et surtout, il y a lieu de réunir les conditions optimales permettant de maintenir et de garantir l’élan du Sénégal vers l’émergence, en évitant tout ce qui peut l’empêcher, car, il n’y pas objectivement une alternative crédible, si ce n’est, la politique du ôte toi, je m’y mette ou du ngourou. Epouser une telle posture, constitue un devoir patriotique, pour la sauvegarde des intérêts supérieurs du Sénégal et de ses populations.

Kadialy Gassama, Economiste

Membre du SEN et du BP du PS