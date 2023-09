Présidentielle : Les propositions de Alpha Thiam dont la libération de Sonko

Déclaration de candidature de Alpha THIAM, secrétaire Général des Forces Nouvelles 2024 (Sénégal sunu momel)

Le Sénégal aux Sénégalais ! L’Afrique aux Africains !

L’élection présidentielle de février 2024 sera une grande chance à ne pas manquer ! Cette date sera historique car nous, Sénégalais et Sénégalaises, par la voix des urnes, allons apporter le changement par tout le Peuple. Ce sera un moment décisif pour conquérir réellement notre indépendance et notre souveraineté. C’est le projet que nous portons pour notre Sénégal et pour l’Afrique.

En 2024, nous voulons que l’indépendance, le patriotisme et la souveraineté gagnent ! c’est là notre seul et unique objectif. Un sursaut d’amour pour le Sénégal, un sursaut de nationalisme.

Convaincus qu’il n’y aura jamais de développement sans une réelle indépendance et sans une réelle souveraineté, nous avons décidé de nous engager pour éliminer ce Système qui, bien avant le colonialisme, continue de nous opprimer, de nous exploiter et de produire de la misère. Si nous prenons de manière factuelle, l’unité de mesure le plus pertinent qui est l’indice de développement humain (IDH), le Sénégal est classé aujourd’hui au 170ième rang sur 193. Si nous prenons le classement des pays, le Sénégal figure dans la liste des 25 pays les plus pauvres du monde. Dès lors, il est utopique de parler d’émergence alors que nous figurons parmi les 15 pays les plus faibles et les moins avancés de la planète.

Depuis 1960, la classe politique n’a fait que se tromper de combat et plonger le Sénégal dans la misère et la pauvreté. Les exemples de la Chine, de la Corée du sud, de Singapour, du Rwanda, du Nigeria, du Maroc suffisent à montrer le chemin à suivre.

Aujourd’hui, nous avons fini d’être dégoutés par ces politiciens, fonctionnaires milliardaires incapables de gérer la situation qui désespère notre jeunesse, au point que femmes, hommes, enfants prennent la mer ou le désert à la recherche d’un bonheur ou d’une meilleure qualité de vie.

Un vent de liberté s’est levé et l’Afrique retrouve progressivement son indépendance grâce à une masse critique de patriotes, de souverainistes conscients, refusant la domination par des étrangers ou par une élite politique corrompue.

Nous partageons les constats suivants :

la mer est redevenue le plus grand cimetière pour la jeunesse africaine.

Le chômage massif des jeunes.

La mal gouvernance et le mutisme complice sur des scandales d’Etat liés à la corruption et la médiocrité illustrés par des détournements de fonds destinés au Covid, des attributions nébuleuses des contrats pétroliers et gaziers qui ne rapportent même pas 10% à l’Etat du Sénégal et une mauvaise gestion de nos ressources naturelles et minières.

La cherté de la vie.

Les emprisonnements d’opposants, de journalistes et le recul démocratique

Absence de plateau médical et grandes difficultés pour se soigner

La gestion calamiteuse de nos ressources naturelles et minières.

Les Sénégalais ont le droit de savoir ce qui passe avec leurs ressources. Comment elles sont gérées et combien elles rapportent au Sénégal ?

Qu’en est-il de l’or de Sabadola et du fer de la Falémé ? Quel est le montage financier de l’autoroute à péage ? Pourquoi ce péage au kilomètre est-il le plus cher au monde ? Même question pour le TER ? et pourquoi payer aussi cher si ce TER n’est pas la propriété du Sénégal ?

Pourquoi les Sénégalais doivent payer un impôt à la France pour aller voir Serigne Touba ?

Pourquoi payer des sociétés étrangères pour faire nos routes alors que des sociétés sénégalaises peuvent les construire ?

Les Sénégalais s’indignent de ce Système qui appauvrit l’Etat et enrichit des dirigeants incapables, corrompus et véreux.

Le Sénégal est le seul pays au monde ou un agent de la fonction publique peut devenir milliardaire lorsqu’on sait qu’il faut gagner un salaire mensuel net de 2.400.000 intégralement épargnée pendant 35 ans pour avoir 1 milliard dans son compte !!! Chacun pourra juger et aujourd’hui, ce sont des fonctionnaires milliardaires qui se bousculent pour être Président de la République. Nous demandons aux sénégalais de les disqualifier.

La vie chère étouffe tous les Sénégalais ! Les prix des denrées sont plus chers au Sénégal qu’en Europe !

Juste quelques exemples de denrées de première nécessité : le kilo de sucre Css 790 fcfa, le Saint louis 1250 fcfa, le litre d’huile d’arachide 1900 fcfa, le végétal 1600 fcfa pour un pays qui vend son arachide aux étrangers, le litre d’essence 990 cfa, le litre de gasoil 755 cfa, pour un pays pétrolier … le kilo d’oignon atteint 2000 ou 1200 ! Où sommes-nous ?

Depuis des années, les Sénégalais n’en peuvent plus de ces factures chères de la Sen’eau, de la Senelec, de la scolarité, du coût de la santé.

Les Sénégalais sont fatigués des violences, des insultes, des manipulations, des injustices, des emprisonnements, de l’affaissement de notre démocratie, des slogans politiques et des promesses jamais tenues.

Le Sénégal est riche de ses terres, de sa jeunesse, des ressources humaines, de ses ressources naturelles, or, zircon, titane, fer, phosphate, gaz, pétrole, uranium, marbre, granite etc… Comment être plus riche que la France, l’Italie, l’Espagne réunies et vouloir immigrer chez eux ? C’est l’inverse qui se fera dans quelques années si nous sommes audacieux et travailleurs.

La nouvelle génération de dirigeants n’acceptera plus, ni la domination, ni le colonialisme. Le Sénégal a besoin de rupture, de changement. Cela passe passera par de nouveaux acteurs, de nouvelles compétences, d’une nouvelle vision, d’une nouvelle façon de gérer notre bien commun, notre cité. Le Sénégal dispose de talents sur plusieurs géographies. Nous leur tendons la main pour la co-construction de ce nouveau Sénégal. Le Sénégal a besoin de voir émerger ses meilleurs fils, compétents, fiers, dotés d’une éthique de travail et d’un engagement sans faille pour le redressement national.

Les Forces Nouvelles prônent une véritable rupture par rapport à ce Système qui nous maintient perpétuellement sous domination des étrangers et proposent de contractualiser leurs engagements sous forme d’un contrat social avec les Sénégalais. A cet égard, nous partageons les 20 mesures phares de notre programme intitulé « défendre le Sénégal et les Sénégalais » :

Libération de Ousmane Sonko et des détenus politiques. Engagement de veiller à la paix et la stabilité du Sénégal. Santé pour tous : sécurité sociale et une assurance maladie pour tous. Permettre aux populations de se soigner sans sortir de leur région et à moindre cout. Créer dans chaque capital régional un centre hospitalier avec tous les services compétents. Recrutement de tout le personnel sanitaire titulaire de diplômes professionnels ; L’école et les formations pour tous sur la base de la gratuité. Attribuer des Bourses scolaires de 75 000 FCFA par étudiant et des aides 15 000 FCFA par élève. Le développement du Sénégal sera tiré par la qualité de nos ressources humaines. Une fois élu nous travaillerons à la mise en place d’un système éducatif performant pour une Ecole Sénégalaise, une école de la discipline et de la qualité. Une école ou 80% d’une classe d’âge sera à un niveau bac+2. Pour la stabilité de l’école, nous procéderons à une régularisation définitive des problèmes d’intégration, de rappel des enseignements, mais également la régularisation définitive du problème des décisionnaires et la disparition dudit corps. Nous procéderons également, à une revalorisation du statut des enseignants, des professeurs et supprimerons tous les abris provisoires. Autres mesures complémentaires : recrutement progressif de tous les enseignements titulaires de diplômes professionnelles. Adopter un lycée d’excellence dans chaque capitale régionale et un collège professionnel pour l’enseignement des métiers. Le Service Militaire pour tous : obligatoire pour offrir à chaque recrue une formation professionnelle, des compétences utiles pour aujourd’hui et pour demain. Ce même service militaire participera à l’autosuffisance alimentaire et la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. Le Pacte pour la jeunesse sera mis en place. Il sera pensé et adopté avec les jeunes qui auront leur mot à dire. Nous allons procéder à la promotion des sciences, de la technologie, des mathématiques, du numérique et de l’ingénierie. La Révolution Verte sera adoptée pour atteindre la souveraineté alimentaire, et permettra de transformer et d’exporter le surplus de la production sénégalaise. La Senelec, champion national grâce à la souveraineté énergétique sur la base de centrales nucléaires, de fermes solaires notamment. Yombal doundu bi grâce aux « 5 Témer de Alpha Thiam» (500 fcfa). 1 litre huile 500 fcfa,

Sucre 1 kilo 500 cfa,

1 litre essence 500 cfa,

2 kilos riz à 500 cfa,

Illa Touba 500 fcfa.

Abaissement et blocage des prix des produits de première nécessité avec la réouverture de magasins SONADIS. Nationalisation et Etat actionnaire majoritaire dans les sociétés de souveraineté (exemples l’eau, l’électricité, Ter, l’autoroute à péage etc). Programme économique ambitieux « PEPITES » (programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises du Sénégal) pour faire émerger des champions économiques nationaux et engager la création de richesse et d’emplois. Faire du Sénégal une « Start’Up Nation » avec le plan boost PME et PMI. Faire de la Diaspora un pilier de l’économie : améliorer la situation des émigrés dans leur pays d’accueil comme dans leur pays d’origine (papiers, retraite, habitat, investissements, …) et appliquer le principe de réciprocité des visas. Encourager les politiques de naissance pour dépasser les 50 millions de Sénégalais en 2050. A cette date, l’Afrique comptera 2,5 milliards d’habitants, notre démographie sera certainement une de nos forces contrairement à ce que le Président Macron veut nous faire croire. Rendre incompatible le statut de fonctionnaire et la politique. Gouverner avec ouverture en créant l’Union sacrée / une Dream Team au Service du Sénégal et en staffant les postes à responsabilité grâce à des appels à candidatures. La gouvernance basée sur un système de pilotage de la performance avec de kpi avec la fixation d’objectifs et une feuille de route précise pour tout manager du secteur public à l’instar du privé. Etats généraux de nos ressources et renégociations des contrats. Un Sénégalais un toit. Débaptiser toutes les rues du Sénégal portant des noms des colons. Doubler les pensions des retraités. Faire du Sénégal un pays ou le wolof devient une langue officielle (français, anglais et arabe). Rendre obligatoire l’enseignement religieux et l’instruction civique dans les écoles. Réduction du train de vie de l’Etat et rationalisation des institutions budgétivores.

Créer

Disons-le clairement, l’état de la relation avec certains de nos partenaires est tout simplement dégelasse, à l’instar de la relation France Afrique, l’Afrique de veut plus de ce type de partenariat de misère, partenariat ingrat, sale de reconnaissance, teinté de corruption, de non-transparence, partenariat écrite et parlé avec un vocabulaire dévalorisant, un langage condescendant, nous n’oublions pas les exactions commises, les crimes commis pour la pérennisation de la francapfrique.

L’Afrique a fini de rejeter cette relation incestueuse, rien n’a changé au fond.

La France fait usage de vocabulaire dévalorisant, inadapté qui sont toujours dans le discours aux africains. L’aide au développement, tant qu’elle n’aide pas, tant qu’elle n’arrive pas à se départir il faut s’en débarrasser comme le disait Thomas Sankara. En réalité, ce type d’aide perpétue l’esclavage, la domination et la spoliation de nos richesses.

Joseph kizerbo disait je cite « On ne développe pas, on se développe ! » ça fait combien de siècles qu’on nous parle d’aide au développement, du FMI, AFD, aucun pays n’a été développé par ces institutions, nous voulons des partenariats, claires, transparentes, etc..

Nous voulons récupérer nos biens spoliés, renégocier les contrats léonins signés par nos dirigeants, gérer nous-mêmes nos ressources et montrer à la face du monde que le colonialisme est bien fini et qu’une nouvelle génération de sénégalais comptent relever les défis du développement en rétablissant la paix, la dignité et la culture de la performance pour le rayonnement du Sénégal.

Nous voulons poursuivre l’œuvre réalisé par nos Grands Hommes, nos illustres guides et rester sur le chemin qu’ils avaient frayé pour le Sénégal. Pour rappel nous pouvons citer notamment Thierno Souleymane Baal, El hadji Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El hadj Malick Sy, Cheikh Al islam Baye Niass, Thierno Mamadou Seydou Ba, Mame Limamoulaye, Cardinal Yacine Thiandoum, Mame Bou Kounta, El hadji Banfan et Soriba Diaby, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Aline Sitoe Diatta, Mayécor Diouf en passant par Alboury Ndiaye qui se sont battus pour libérer nos peuples et montrer la voie abandonnée depuis lors par nos dirigeants. Nous aspirons à retrouver nos racines et notre identité culturelle.

A tous, nous voulons dire que nous nous sommes entendus et nous sommes compris. Mieux, nous partageons la même volonté de rupture et de changement.

Au-delà de l’indignation, le temps est venu d’agir contre ce Système qui fait du Sénégal, un pays à la fois si riche et si pauvre. En définitive, c’est un système qui a pour but essentiel d’appauvrir les Africains tant qu’ils l’acceptent.

Rejoignez la Coalition Alpha Thiam 2024 pour défendre Ensemble, ce que nous avons en commun : notre cher Sénégal.

« Sama boppa mala geuneul dou bagn nala », il est temps d’affirmer notre préférence nationale, d’assumer le Sénégal d’abord et le Sénégal aux Sénégalais et l’Afrique aux Africains.

Engagez-vous, venez co-construire avec tous les patriotes, les souverainistes, amoureux du pays et convaincus que la bataille prioritaire pour le Sénégal d’aujourd’hui, reste la conquête de notre Souveraineté Nationale et de notre Indépendance. Il faut restituer aux Sénégalais leur dignité et leur fierté.

Chers compatriotes, nous vous tendons, dès à présent la main pour engager la transformation de notre Pays. Sénégal vert, Sénégal propre, Sénégal Industrialisé, Sénégal développé avec des valeurs.

Nous devons en faire un Pays industrialisé, doté de champions économiques qui font notre fierté et garantir à chacun une qualité de vie meilleure que celle connue jusqu’ici. Sénégal best place to be.

Mes chers compatriotes, ce moment est décisif pour l’avenir de notre Pays, il nous faut rassembler toutes nos forces pour réinventer un Sénégal, paisible, un Sénégal Maitre de son destin.

A la suite des constats dressés et des propositions coconstruites, j’accepte l’investiture de la Coalition et des Forces Nouvelles.

Par conséquent, je suis candidat à l’élection Présidentielle de 2024.

Créons la surprise en 2024, un autre Sénégal est possible, meunanekk.

Alpha THIAM

Président de la Coalition Alpha THIAM 2024