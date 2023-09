Candidat Benno : Le PRC valide le choix du président Macky Sall

Le Parti Républicain et Citoyen (PRC), Après avoir tenu une rencontre d’information et de partage ce dimanche 10 septembre sur la désignation d’Amadou BA comme candidat unique de la coalition BBY informe l’opinion nationale et internationale de ce qui suit :

Le PRC, après avoir donné mandat au Président de la République son Excellence Macky SALL pour le choix du candidat de BBY pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 Après avoir largement partagé, expliqué et informé la base de la décision du Président Macky SALL qui désigne monsieur Amadou BA comme candidat unique de la coalition BBY Vu le profil exceptionnel du candidat Amadou BA, sa riche carrière professionnelle et politique ainsi que ses capacités intrinsèques à continuer à piloter le PSE et à rassembler la grande famille BBY APPROUVE à l’UNANIMITE le CHOIX du Président Macky SALL sur la désignation du candidat Amadou BA S’engage à travailler d’arrache-pied pour permettre à Amadou BA de sortir victorieux de l’élection présidentielle du 25 février 2024 dès le 1er tour.

NB : Le Parti Républicain et Citoyen compte deux maires au niveau national et plus de 80 conseillers communaux