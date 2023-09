Ousmane Sonko…une impossible libération !

Ousmane Sonko a hypothéqué l’avenir de son parti. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à détruire tout ce qu’il a bâti. Le maire de Ziguinchor a complètement abandonné la politique pour s’en prendre à l’État. Une erreur qui a conduit à son arrestation et à la dissolution de la plus puissante force de l’opposition. Maintenant que Sonko croupit en prison, ses soutiens cherchent à le faire sortir. Mais une libération de Sonko est impossible.

Madiambal Diagne n’a pas tort. Depuis que Ousmane Sonko est en prison, le pays est en paix. Le leader de l’ex Pastef tenait en otage le pays. Ses discours ont semé la terreur dans la conscience collective pendant plus 2 années. Quand le patriote en chef parle, c’est toute une République qui tremblait. Tous les discours de Sonko ont tourné à des affrontements sanglants. Ses partisans en ont aussi fait voir de toutes les couleurs aux personnes qui ne roulaient pas pour le PROS (Président Ousmane Sonko).

Une terreur qui a muselé beaucoup d’intellectuels. Mais qui finira par envoyer le plus tenace des opposants au régime à la chambre zéro étoile. Béni des Dieux, Sonko peut compter sur ses chiens de garde de la société civile et de l’opposition pour plaider sa cause. A chaque fois que l’occasion se présente, ces hommes et femmes demandent que Sonko soit libéré. Même le journaliste attitré de Pastef avait mis sur pied une véritable comédie pour «extraire» le leader de l’opposition radicale de sa prison.

Mais ces personnes semblent avoir la mémoire courte. En dehors de la politique, une libération de Ousmane Sonko est chose impossible. Le leader de Pastef a conduit des jeunes à la mort. Depuis mars 2021, il n’a cessé d’appeler à l’affrontement. Persuadé qu’il ne sera président que par la force de la rue, Sonko a mené le pays vers le chaos. Son entêtement est la cause des nombreux décès enregistrés lors de ces derniers émeutes. D’ailleurs, c’est grâce à cela que le Procureur a réussi à l’envoyer au gnouf.

Certains sont même allés jusqu’à prouver que Pastef avait été en connexion avec des forces de l’ombre pour déstabiliser le Sénégal. «Forces spéciales», «forces occultes», ou même terroristes… peu importe l’appelation, ces personnes ont profité de l’appel de Sonko pour planifier des séries d’attentats. Des actes qui auraient conduit aux deux (2) morts dans l’attaque au cocktail Molotov à Yarakh. D’autres attaques ont été évitées grâce à la promptitude des forces de défense et de sécurité.

Loin de se satisfaire de ses appels à la violence, Ousmane Sonko s’est lancé dans un combat avec l’État. Sa folie n’épargnait ni les magistrats, ni les juges. Pour lui tout ce qui se rattache à la justice est à la solde de Macky Sall. Des attaques qui ont mis la magistrature dans tous ses états. Les forces de défense et de sécurité en ont aussi pris pour leur grade. Policiers, gendarmes et militaires sont devenus la source du mal pour le patriote en chef et ses compagnons.

Poussant le bouchon plus loin, Sonko voulait réserver à Macky le même sort que Samuel Doe. C’est à-dire extraire du Palais un président démocratiquement élu, le traîner dans les rues. Avant de procéder à son exécution. En dépit de tout cela, certains veulent faire passer le maire de Ziguinchor pour un détenu politique. Si le patriote en chef est en prison c’est uniquement parce qu’il a dépassé les limites du raisonnable. Aucune de ces personnes qui appellent à sa libération n’est allé aussi loin dans son opposition au régime.

La gravité des charges qui pèsent sur Ousmane Sonko prouve qu’il n’est pas prêt à sortir de prison. En tout cas pas sous le régime de Macky Sall qui ne prendra pas le risque de lui ouvrir les portes du Palais. Et si le juge suit le parquet dans sa logique, le maire de Ziguinchor va s’éterniser en prison. Un scénario dans lequel Sonko bénéficiera d’une liberté, est impensable. Même après Macky. Son successeur ne prendra pas le risque de laisser un fauteur de troubles dehors.

Les personnes qui espèrent voir le PROS libre avant 2024 peuvent déchanter. Ousmane Sonko a ruiné les espoirs de son parti. Ses dérapages l’ont conduit dans cette situation. L’ex Pastef doit suivre le conseil de Lansana Gagny Sakho. Avec ou sans Sonko, il y’aura bel et bien élection en 2024 !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru