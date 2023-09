Amadou Ba au Palais…du déjà vu avec un certain…

« Amadou Ba ne survivra pas au chaos de son camp » ou encore « Amadou Ba va faire exploser la coalition Benno Bokk Yakaar ». D’aucuns vont même jusqu’à dire que « Amadou Ba a des dossiers » et d’autres l’appellent déjà « FM » qui veut dire simplement « Fonctionnaire Milliardaire ». Depuis qu’Amadou Ba a été choisi par le président Macky Sall pour conduire les destinées de la coalition Benno, on assiste à des démissions, des sorties médiatiques qui ressemblent à du chantage et même à des commérages. Et pourtant, ce cas de figure n’est pas un fait nouveau…

Amadou Ba a été choisi le 09 septembre 2023 comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle du 25 février 2024. Son choix a semé la diversion dans certaines bases électorales. Le ministre de l’Agriculture a démissionné. Le DG de la CDC prévoit une conférence de presse ce mardi pour se prononcer. Les autres candidats gardent pour l’instant le silence. Et le Président devrait recevoir Abdoulaye Daouda Diallo et Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Ces remous politiques ont créé le désordre au sein de Benno. Mais le cas Amadou Ba n’est pas isolé.

Tout le monde avait prédit une fin atroce à Abdou Diouf lorsque Senghor abandonnait le pouvoir. Le Président de la Côte d’Ivoire d’alors, Houphouët Boigny, disait que Diouf n’allait pas survivre aux caïmans du Parti Socialiste. Et pourtant Abdou Diouf est devenu Président et a été réélu successivement de 1981 à 2000.

Le fonctionnaire Abdou Diouf a résisté aux dinosaures du Parti Socialiste, Jean Colin, Babacar Ba, Abdoulaye Diack, Assane Seck, Moustapha Niasse, Djibo Leyti Ka, Mamadou Diop, Mbaye Jacques Diop…Abdou Diouf que l’on pensait, un homme timide, va se montrer comme un homme de poigne. Il a su faire face aux dinosaures de son parti, mais a réussi à contenir les assauts de l’opposition conduits alors par Me Abdoulaye Wade.

Campagne de dénigrement contre Amadou Ba

Aujourd’hui, le même cas de figure se présente. Amadou Ba le fonctionnaire fait face aux ténors de BBY et aux opportunistes de l’APR. Amadou Ba est traité de tous les noms d’oiseaux et de tous les vols de haute voltige. Certains disent qu’il a volé. Mais quand on leur demande des preuves, il s’empresse de montrer la maison du candidat Amadou Ba aux Almadies.

Ces responsables de l’APR qui critiquent Amadou Ba ont des maisons aussi luxueuses que celles qu’ils critiquent. Ils oublient qu’Amadou Ba a construit cette maison bien avant de devenir ministre. Inspecteur des Impôts et Domaines, Amadou Ba a occupé différents postes de chef des services avant d’être Directeur général des Impôts ensuite Directeur général des Impôts et Domaines. S’il a acquis une villa aux Almadies, c’est grâce aux différentes fonctions qu’il occupait avant d’être ministre.

Ousmane Sonko a accusé Amadou Ba sans jamais donner une seule preuve de ses dires. Et pourtant Ousmane Sonko fut aux Impôts et Domaines comme Amadou Ba. Il n’a jamais occupé de poste stratégique aux Impôts et Domaines. Pourtant en peu d’années de services, il a acquis une maison à la cité Keur Gorgui qu’un simple fonctionnaire n’aurait pas en 20 ans de travail. Au finish, Ousmane Sonko n’a jamais fourni une seule preuve des accusations qu’il lançait à l’endroit d’Amadou Ba.

Vous entendrez tous les protagonistes dire d’Amadou que c’est un milliardaire…Mais ils n’ont aucune preuve et ne fourniront pas un seul papier qui le prouve. Et puis quoi ! S’il est riche comme Crésus, devrait-il s’en plaindre ou s’en rougir ? Bien sûr que non. C’est qu’au-delà de toutes ces accusations, Amadou Ba fait peur à ses adversaires, surtout qu’il est le candidat investi par la mouvance présidentielle. Amadou Ba dérange car élu Président de la République, ça ne fera pas l’affaire de certains.

Dans le camp présidentiel, certains voient en la candidature d’Amadou Ba, une menace pour leurs ambitions. Ils pensaient pour certains qu’ils allaient être choisis par Macky Sall. En mauvais perdants, ils se rebellent contre le choix de Macky Sall et soutiennent qu’ils ne seront jamais derrière Amadou Ba. C’est là où leurs démarches deviennent contradictoires. Ali Ngouille Ndiaye mécontent du choix porté sur Amadou Ba, a démissionné du gouvernement pour marquer son désaccord.

Les incohérences d’Ali Ngouille Ndiaye et de Mame Boye Diao

Ali Ngouille Ndiaye suit une démarche incohérente. Il avait accepté d’être ministre dans un gouvernement dirigé par Amadou Ba. En tant que ministre, il recevait des instructions de son Premier ministre. Alors, il était aligné derrière l e PMdans le gouvernement, il recevait des instructions de lui, mais refuse à présent de soutenir celui-ci comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle.

C’est à présent que le Président de la République découvre les véritables visages de certains de ses collaborateurs qui pourtant se sont nourris de sa main. Depuis que Macky Sall a annoncé qu’il ne sera pas candidat, pour certains de la mouvance présidentielle qui prédisent déjà la victoire de l’opposition, adoptent une démarche en solo, pour au moment venu, mieux marchander leur soutien. Ali Ngouille Ndiaye avait laissé apparaître qu’il pouvait quitter la mouvance présidentielle à tout moment depuis qu’il s’est mis à montrer la voie à suivre aux membres de l’ex-Pastef pour faire annuler le décret qui dissout leur parti.

Amadou Ba sème la trouille

Quant à Mame Boye Diao qui s’apprête à tenir ce mardi un point de presse, il avait déjà annoncé la couleur. Il avait annoncé qu’il allait se démettre de tous les postes nominatifs qu’il occupe qu’il soit choisi ou non pour être le candidat de la mouvance présidentielle. Là aussi, cette démarche est pleine d’incohérences. Pourquoi attendre ce moment pour démissionner ? Il aurait pu s’épargner toute cette peine en présentant sa démission depuis fort longtemps. Tout le monde a constaté que dans une récente interview qu’il a accordée, Mame Boye Diao en est allé jusqu’à revendiquer sa proximité avec des responsables de l’opposition.

Amadou Ba fait peur

Dès le choix de Benno Bokk Yakaar rendu public, on a même vu Aminata Touré s’empresser à l’inviter à un débat public. Tout ceci pourquoi ? Aminata Touré sait bel et bien que le candida de Benno va faire mal à l’élection présidentielle de 2024. Elle n’est pas sereine. Aminata Touré doit être plus cohérente elle aussi dans sa démarche. C’est aujourd’hui qu’elle parle de débat public, il n’y a guère longtemps, Aminata Touré alors de l’autre bord, avait refusé de se soumettre à cet exercice alors qu’Ousmane Sonko la défiait. Tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar aux dernières législatives, Aminata Touré qui semblait accuser Ousmane Sonko d’être un rebelle, lui poser comme condition de condamner le MFDC.

Mamadou Lamine Diallo pour sa part n’avait pas besoin d’attendre l’officialisation du choix d’Amadou Ba comme candidat du camp présidentiel pour s’en prendre à lui. Dès qu’il a senti le vent souffler en faveur du Premier ministre, il s’est lancé dans des attaques stupides contre ce dernier, le traitant d’être à la solde des impérialistes et autres néo-colonialistes. Amadou Ba sème la trouille chez certains dans le camp présidentiel mais aussi dans les rangs de l’opposition.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn