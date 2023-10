Prison de Tamba : Mimi Touré dénonce les conditions de détention

Aminata Touré continue de faire le tour du territoire national. Candidadate à l’élection présidentielle, elle a entrepris une tournée parrainage. Présentement à Tamba, Mimi a rendu visite aux détenus politique. L’ancien Premier ministre dénonce les conditions de détention.

« C’est le cœur meurtri que j’ai quitté la prison de Tamba où croupissent le responsable départemental de Mimi2024 Souleymane Dembélé et 37 autres détenus politiques dont le responsable départemental et la responsable des Jeunesses de PASFEF, respectivement Abdou Mbacké Samb et Zahra Wagué. Je suis indignée par ce traitement infligé à d’honnêtes citoyens qui n’ont commis aucune infraction et j’exige la libération de tous les détenus d’opinion estimés à plus de 2000 prisonniers. Il est urgent que tous les démocrates se mobilisent pour en finir avec toutes ces injustices en battant à plate couture le candidat « mackyé » de BBY Amadou Ba », a-t-elle écrit sur X (anciennement Twitter).