Prix des denrées et carburant : Macky fait mieux que Wade et Diouf

On a beau le critiquer mais son bilan est bon. On ne parle pas des infrastructures mais du pouvoir d’achat des Sénégalais. Les actions de Macky Sall touchent directement les ménages.

Entre 202& et 2021, les prix des denrées ont fortement baissés. Le président Sall a fait mieux que ses prédécesseurs Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Regardez le tableau comparatif des dentées et carburant entre 2021 et l’année 2021 qui vient de s’écouler. Le président Macky a répondu aux attentes des populations de voir les denrées de première nécessité diminuer.

Voici le tableau et appréciez…