Problème d’eau à Touba : La Solution de Mamadou Lamine Diallo…

Pour régler le problème récurrent d’eau à Touba, une solution est à portée de main, selon Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki. Le député dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI) de faire savoir que l’on ne doit pas faire comme à Dakar où tous les 20 ans environ, il faut poser une conduite importée, KMS 1, 2,3, n… Il faut nous libérer de la tyrannie des conduites imposée par les PTF et nous engager dans une solution libératrice qui privilégie le patriotisme économique.

Voici l’intégralité de sa proposition :

« En plus d’être un établissement humain, Touba est une cité religieuse. Or sans eau, point de prières. Il faut donc de l’eau potable, sans sel ni fluor pour les habitants et les entreprises mais également un système d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, 85% de l’eau consommée. Il existe plusieurs points bas et certains sans exutoire dans la ville.

L’eau à Touba est donc une équation qu’il faut résoudre. Il faut une option qui résout le problème à long terme. On ne doit pas faire comme à Dakar où tous les 20 ans environ, il faut poser une conduite importée, KMS 1, 2,3, n… Il faut nous libérer de la tyrannie des conduites imposée par les PTF et nous engager dans une solution libératrice qui privilégie le patriotisme économique. Le canal est la solution avec l’armée qui encadre la main d’œuvre locale et pourquoi pas les talibés. De manière intérimaire, une batterie de forages à Sadio peut être envisagée.

En économie, il y a toujours un coût. Si la population de Touba ne doit pas payer un tarif pour l’eau potable, il doit y avoir une entité chargée de la concession qui doit trouver un équilibre financier avec la contribution des entreprises. Le capital humain existe à Touba. Voilà quelques principes directeurs de la résolution de l’équation de l’eau à Touba.»