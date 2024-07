Problème d’eau et foncier : Une députée adresse trois questions écrites au gouvernement

Sokhna Ba a adressé trois questions écrites au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et au ministre de l’Urbanisme des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires. La députée du PUR veut en savoir plus sur les problèmes d’eau dans les villages du département de Guinguinéo.

Elle a aussi interpellé le gouvernement sur le litige foncier des filaos situé dans le département de Guédiawaye dans le site Hamo 4 et le foncier du village de Gabar 2 situé dans la commune de Léona dans le département de Louga.