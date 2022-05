Procès des sages-femmes…AND Gueusseum sonne la mobilisation le 5 mai

Conformément à la Directive N°5, le sit-in national de l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D-CNTS Santé-SAT CL inscrit dans le 4ème plan d’actions de AND GUEUSSEUM, s’est bien tenu le 27 avril 2022 à l’hôpital régional de Louga, dans la discipline sans perturber l’ordre public autant au Tribunal de Louga qu’aux environs, pour témoigner notre solidarité et notre compassion à la famille éplorée et aux camarades sages-femmes présumées innocentes incarcérées suite au décès en maternité de Mme MBOUP Astou SOKHNA.

A l’évaluation de ladite activité, le Directoire National constate pour le déplorer la tenue de discours irrévérencieux et mal à propos pour la circonstance par des intervenants d’autres obédiences aux mots d’ordre sans prise sur le réel au-delà du populisme et de la démagogie dans un mal sain objectif de récupération syndicale de notre activité de lutte.

L’anarcho syndicalisme n’ayant jamais été le crédo de AND GUEUSSEUM, le Directoire National invite les camarades de l’assemblée générale de région à des approches légales des mots d’ordre en harmonie avec les textes en vigueur par lesquels dans la sérénité notre Alliance s’est fait respecter pour décrocher tous les acquis du moment dans le respect de la République.

N’ayant pas obtenu la liberté provisoire pour les camarades par stratégie de nos vaillants avocats, AND GUEUSSEUM réitère le mot d’ordre de solidarité et de mobilisation à l’occasion de la prochaine audience spéciale du 05 mai 2022 coïncidant encore avec les journées de grève des 04,05 et 06 mai tout en invitant à la vigilance et à davantage d’engagement militant et de discipline syndicale de nos camarades sages-femmes.

En attendant les négociations du 05 mai 2022 sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l’Action sociale dont l’invitation nous est faite par Madame le Ministre de la Fonction publique, entre autres acquis, il est heureux de signaler les signatures tant attendues du protocole d’accords le 23 avril 2022 sanctionnant les négociations Gouvernement- AND GUEUSSEUM entamées depuis le 21 mai 2021 et celle rattachant l’ENDSS au ministère de l’enseignement supérieur (Conseil des Ministres du 27 avril 2022) malgré le profond désir que nous avions de l’avoir encore sous la tutelle du MSAS.

Contre mauvaise fortune, bon cœur disait l’autre et l’essentiel est qu’au pas de charge, l’ENDSS devienne cette Ecole doctorale de rêve avec toutes les filières de formation de développement des sciences de la santé capable de combler tous les gaps de spécialistes dont le Sénégal a besoin, parachevant par la même occasion le système LMD.

En outre, le Directoire national félicite les camarades de toutes les régions pour le déplacement en qui ont rallié Louga en masse dans le respect des consignes de lutte.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM se réjouit de l’audience solennelle accordée par Cherif Thierno Bachir Tall, Khalif régional de la famille Omarienne de Louga. Après avoir pris connaissance des différents points de revendication, le vénéré homme a appelé à la paix et à la sérénité tout en priant pour un dénouement heureux de la douloureuse situation de l’hôpital de Louga.

Enfin, l’ASAS AND GUEUSSEUM souhaite à tous et à toutes une bonne Fête du Travail et appelle encore les militants et sympathisants à une forte mobilisation le 05 mai 2022 pour soutenir nos camarades sages-femmes lors du procès.

Fait à Dakar, le 1er mai 2022

Le Directoire

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM