L’UNIS salue la sortie du Khalife des Mourides contre les charlatans

Communiqué de l’UNIS (Union nationale des indépendants du Sénégal)

L’UNIS salue la sortie du khalife Général Serigne Mountakha, contre les publicités fantasques, trompeuses et foncièrement malhonnêtes des charlatans, qui utilisent les médias pour exploiter les citoyens submergés par des souffrances médicales, problèmes sociaux, angoisses psychologiques et difficultés financières, en se présentant á eux comme des soigneurs capables de faire disparaitre toutes leurs souffrances.

La CNRA est interpellée. Elle doit mettre fin à cette exploitation basée sur le mensonge et ayant pour unique but de délester les sénégalais de leurs maigres ressources.

Cette propagande de charlatans, bien qu’ancienne, a pris un nouvel élan grâce aux médias qui leur offrent des plateaux de crédibilité pour débiter des mensonges qui ne font que participer à une vaste entreprise d’escroquerie. Les médias, qui sont des instruments de masse et de service public, même s’ils opèrent sous le régime du droit privé et de la liberté d’expression, ne doivent plus permettre le détournement de leur noble mission au profit du charlatanisme contre l’intérêt public. Laisser cette pratique prospérer, c’est encourager l’abrutissement collectif, le développement d’une mentalité féodale et l’ignorance des masses vulnérables.

Le charlatanisme est contre le développement, l’islam et la chrétienté. Il n’a aucun apport à l’avancement de la société sénégalaise. Il fait partie de ses tares.

L’Unis, faisant le lien avec la déclaration du président de la République qui rappelle aux parents leur rôle d’éducation des enfants, lui rappelle qu’il doit, lui aussi, et lui en premier, donner l’exemple en s’assurant que l’État joue efficacement son rôle de protecteur de la famille, en appliquant des filtres sur les discours et contenus déviants qui polluent la société. En effet, de plus en plus, l’espace public, véhiculé par les médias, est l’adversaire qui charrie des pratiques, influences et anti valeurs. Dès lors, l’État qui dispose de son pouvoir régalien et régulateur, doit réagir et non juste renvoyer les parents à leur travail d’éducation.

Le président Macky Sall, père de la nation, doit aussi veiller à ne pas promouvoir les anti-valeurs en cessant de se comporter comme l’archétype de l’homme politique prêt à tout pour et par le pouvoir, pour et par l’argent. Il doit donner l’exemple en incarnant au quotidien les valeurs d’éthique, d’intégrité et de rectitude morale qu’on attend de sa haute fonction.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS