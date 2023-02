Procès en diffamation : Ce que Madiambal Diagne a dit à Téliko

Dans l’affaire Souleymane Téliko-Madiambal Diagne, le juge va donner son verdict le 18 avril prochain. Après plusieurs renvois, l’affaire a été traitée hier par la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar. Condamné en première instance à 6 mois de prison dont 3 ferme pour diffamation, Madiambal Diagne espère cette fois-ci une issue heureuse.

A la barre, l’administrateur du Groupe Avenir Communication a confirmé ses déclarations tenues à la radio : «Je maintiens les propos tenus et j’en ai apporté la preuve.» M. Diagne a rappelé que Souleymane Téliko a été envoyé en mission au Tchad dans le cadre du procès de Hissein Habré et a perçu des frais de mission alors qu’il a été pris en charge par le gouvernement tchadien. Pour le nom de l’auteur du rapport, il réitère un lapsus : «J’ai dit à la radio Union européenne, mais c’est le rapport de l’Union africaine. C’était un lapsus. J’ai le rapport de l’Ua et le nom de Téliko figure dans ce rapport, de même que les montants qu’il doit rembourser. Et ce document dit qu’il a touché indûment des sommes et qu’il est en train de s’acquitter du paiement.» Mais, le juge a insisté sur la différence entre Union européenne et Union africaine.

Et la réponse est aussi claire : «toutes ces deux entités ont participé à financer le procès Hissein Habré. Le rapport de l’Ua que j’ai produit dans le dossier dit qu’il a perçu indûment l’argent et qu’il est sommé de rembourser. Et il n’a commencé à rembourser que quand il a été sommé. Il a été au Tchad à plusieurs reprises. Et à chaque voyage, il a reçu des frais de mission. Il n’a jamais décidé de rembourser tant qu’on ne lui a pas demandé de le faire. Pourtant, il savait qu’il a été pris en charge», poursuit M. Diagne.

Face au juge, Madiambal Diagne enchaîne : «Le ministre Sidiki Kaba a écrit une lettre pour dire que les sommes ont été indûment versées et il faut rembourser la moitié, à savoir 50 %. Ce que le juge a commencé à exécuter.» Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à faire cette sortie, Madiambal Diagne assure : «Je me suis érigé en défenseur du système judiciaire. Celui qui s’attaque à la Justice me trouvera sur son chemin. J’ai trouvé qu’il n’est pas de la posture du président de l’Ums de se prononcer de la sorte. J’ai dit que ce n’est pas à lui de stigmatiser les magistrats qui ont jugé l’affaire Khalifa Sall.» Pour lui, il n’a jamais eu l’intention «de nuire». Mais ne fait que «défendre» la Justice.

Par ailleurs, le journaliste n’a pas manqué de fustiger les mauvais traitements dont il a fait l’objet en première instance. «J’ai été traité de tous les noms d’oiseaux. J’ai été traité de violeur. Et j’ai demandé que cela soit mentionné dans le plumitif, mais ce n’est pas fait. Quand j’ai porté plainte contre Téliko pour ces accusations, on m’a dit que ces propos ne sont pas dans le plumitif. Est-ce que ce n’est pas retranché ?», s’est-il interrogé. Lire la suite en cliquant ICI