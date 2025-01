Procès : Le Verdict est tombé pour Oumar Sow

L’ancien ministre conseiller du président Macky Sall, Oumar Sow, a été condamné à une peine de quatre mois avec sursis. Il jugé ce lundi poursuivi pour discours contraire aux bonnes mœurs, discours pouvant inciter à la discrimination ethnique et diffusion de fausses nouvelles.

Le juge a retenu la diffusion de fausses nouvelles et l’a relaxé des autres chefs d’inculpation. Le parquet avait requis la peine de six mois dont un ferme et une amende de 300 000 F CFA. Les avocats de la défense, qui ont invoqué la dynamique de l’apaisement pour une meilleure cohésion sociale, ont plaidé la relaxe pure et simple, à défaut la clémence du juge.